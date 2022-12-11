Он забил победный гол. Назван лучший игрок матча Англия – Франция
Оливье Жиру заслужил это звание
В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Англии и Франции (1:2).
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Одним из героев встречи стал автор победного гола Оливье Жиру, который сумел отличится во втором тайме. Всего на счету 36-летнего форварда 4 удара, это половина всех ударов французской команды.
Не удивительно, что именно Жиру стал лучшим игроком матча по версии ФИФА.
La définition d'un homme 𝙃𝙀𝙐𝙍𝙀𝙐𝙓 🤩#FiersdetreBleus pic.twitter.com/LCgm0jEPrQ— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022
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