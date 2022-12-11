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Чемпионат мира
11 декабря 2022, 00:02 | Обновлено 11 декабря 2022, 00:03
352
1

Он забил победный гол. Назван лучший игрок матча Англия – Франция

Оливье Жиру заслужил это звание

11 декабря 2022, 00:02 | Обновлено 11 декабря 2022, 00:03
352
1
Он забил победный гол. Назван лучший игрок матча Англия – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Англии и Франции (1:2).

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Одним из героев встречи стал автор победного гола Оливье Жиру, который сумел отличится во втором тайме. Всего на счету 36-летнего форварда 4 удара, это половина всех ударов французской команды.

Не удивительно, что именно Жиру стал лучшим игроком матча по версии ФИФА.

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Источник Sport.ua
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На мою думку Льоріс цю нагороду заслужив більше...
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