Он забил победный гол. Назван лучший игрок матча Англия – Франция

В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Англии и Франции (1:2).

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Одним из героев встречи стал автор победного гола Оливье Жиру, который сумел отличится во втором тайме. Всего на счету 36-летнего форварда 4 удара, это половина всех ударов французской команды.

Не удивительно, что именно Жиру стал лучшим игроком матча по версии ФИФА.