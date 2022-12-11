Чемпионат мира11 декабря 2022, 00:40 | Обновлено 11 декабря 2022, 00:42
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Гари НЕВИЛЛ: «Полный кошмар. Не судья, а посмешище»
Экс-игрок сборной Англии не доволен работой Вилтона Сампайо
11 декабря 2022, 00:40 | Обновлено 11 декабря 2022, 00:42
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Бывший игрок сборной Англии и футбольный эксперт на телевидении Гари Невилл прокомментировал работу судейской бригады в четвертьфинале ЧМ-2022 Англия – Франция (1:2).
«Полный кошмар. Не судья, а посмешище. Я не говорю, что Англия проиграла только из-за этого – люди скажут, что это оправдания – но он просто плохой судья, отвратительный», – сказал экс-защитник сборной Англии.
Отметим, что матч судил бразилец Вилтон Сампайо. Он назначил два пенальти в ворота сборной Франции.
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