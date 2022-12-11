Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гари НЕВИЛЛ: «Полный кошмар. Не судья, а посмешище»
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 00:40 | Обновлено 11 декабря 2022, 00:42
170
0

Гари НЕВИЛЛ: «Полный кошмар. Не судья, а посмешище»

Экс-игрок сборной Англии не доволен работой Вилтона Сампайо

11 декабря 2022, 00:40 | Обновлено 11 декабря 2022, 00:42
170
0
Гари НЕВИЛЛ: «Полный кошмар. Не судья, а посмешище»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вилтон Сампайо

Бывший игрок сборной Англии и футбольный эксперт на телевидении Гари Невилл прокомментировал работу судейской бригады в четвертьфинале ЧМ-2022 Англия – Франция (1:2).

«Полный кошмар. Не судья, а посмешище. Я не говорю, что Англия проиграла только из-за этого – люди скажут, что это оправдания – но он просто плохой судья, отвратительный», – сказал экс-защитник сборной Англии.

Отметим, что матч судил бразилец Вилтон Сампайо. Он назначил два пенальти в ворота сборной Франции.

По теме:
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы верили, что сможем выиграть чемпионат мира»
Он забил победный гол. Назван лучший игрок матча Англия – Франция
ФОТО. Как Мбаппе отреагировал на промах Кейна
Гари Невилл Вилтон Сампайо сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Англия - Франция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2
Футбол | 10 декабря 2022, 22:48 0
Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2
Кейн не реализовал пенальти в матче с Францией при счете 1:2

Гарри мог стать героем матча

Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Футбол | 10 декабря 2022, 23:00 14
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022

Французы в напряженном матче обыграли англичан со счетом 2:1

Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Футбол | 10.12.2022, 06:30
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
Футбол | 10.12.2022, 07:30
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
Перегнули палку. ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков
Футбол | 10.12.2022, 15:45
Перегнули палку. ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков
Перегнули палку. ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева
Усик подсказал Ярду, как победить Бетербиева
10.12.2022, 14:30 1
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
09.12.2022, 13:55 2
Футбол
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
10.12.2022, 01:50 18
Футбол
Пирс Морган поспорил с Марреем и заявил, что Месси должен был быть удален
Пирс Морган поспорил с Марреем и заявил, что Месси должен был быть удален
10.12.2022, 11:35 11
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Усик не может победить Тайсона так, как Беллью»
Эгис КЛИМАС: «Усик не может победить Тайсона так, как Беллью»
09.12.2022, 14:37
Бокс
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
10.12.2022, 18:58 49
Футбол
Сделаем это ради бокса: огненный анонс боя Усик VS Тайсон Фьюри
Сделаем это ради бокса: огненный анонс боя Усик VS Тайсон Фьюри
09.12.2022, 13:58
Бокс
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
«Пора оставить Роналду в покое». Тренер Португалии рассказал о ситуации
09.12.2022, 13:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности