«Твой друг принял неверное решение». Невеста Роналду возмущена Сантушем

Джорджина Родригес, гражданская супруга нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, вновь позволила себе нелестные высказывания о главном тренере сборной Португалии Фернанду Сантуше. Женщина осталась неудовлетворена тем, что 37-летнего Роналду не оказалось в стартовом составе матча 1/4 финала ЧМ-2022 со сборной Марокко (0:1).

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«Сегодня твой друг и тренер принял неверное решение. Тот друг, о котором ты произнес столько слов восхищения и уважения. Тот самый, который, выводя тебя на поле, увидел, как все изменилось, но было уже поздно. Не стоило недооценивать лучшего игрока мира, его самое мощное оружие.

Тем более, нельзя вступаться за тех, кто этого не заслуживает. Жизнь преподает нам уроки. Сегодня мы не проигрываем, мы учимся», — написала Джорджина Родригес в сторис своего Инстаграма.

Напомним, ранее Джорджина Родригес также высказывала недовольство Сентушем после победы Португалии над Швейцарией (6:1) во встрече 1/8 финала мундиаля.