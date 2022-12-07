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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 09:34 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:08
4471
3

«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии

Джорджина Родригес опубликовала гневный пост

07 декабря 2022, 09:34 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:08
4471
3
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, гражданская супруга португальского нападающего Криштиану Роналду, высказала мнение по итогам поединка 1/8 финала ЧМ-2022, в котором сборная Португалии со счетом 6:1 разгромила Швейцарию. Дива осталась недовольна тем, что ее благоверный провел на поле мало времени. Как известно, Роналду вышел на замену на 74-й минуте.

«Поздравляем Португалию. Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком в мире в течение 90 минут. Фанаты не переставали выкрикивать твое имя. Я надеюсь, что Бог и наш дорогой друг Фернанду Сантуш заставят нас испытывать такие эмоции еще одну ночь», – написала Джорджина в своем Инстаграме.

В четвертьфинале Португалия сыграет 10 декабря с командой Марокко.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
Криштиану сейчас как старый павлин с выщипаным хвостом.
по привычке пытается его распускать а никто не восхищается. И он не понимает почему.
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+3
pali4144
Ідеальна пара... Що вона буде говорити коли його не будуть зовсім випускати на поле?
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+1
musuk
Надіюсь "найкращий гравець у світі" вийде в основі проти Марокко і ми побачимо чергову сенсацію від команди з "чорного континенту"
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0
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