«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии

Джорджина Родригес, гражданская супруга португальского нападающего Криштиану Роналду, высказала мнение по итогам поединка 1/8 финала ЧМ-2022, в котором сборная Португалии со счетом 6:1 разгромила Швейцарию. Дива осталась недовольна тем, что ее благоверный провел на поле мало времени. Как известно, Роналду вышел на замену на 74-й минуте.

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«Поздравляем Португалию. Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком в мире в течение 90 минут. Фанаты не переставали выкрикивать твое имя. Я надеюсь, что Бог и наш дорогой друг Фернанду Сантуш заставят нас испытывать такие эмоции еще одну ночь», – написала Джорджина в своем Инстаграме.

В четвертьфинале Португалия сыграет 10 декабря с командой Марокко.