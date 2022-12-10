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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 18:33 | Обновлено 10 декабря 2022, 18:47
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0

ПЕЛЕ – Неймару: «Ты всегда будешь источником вдохновения»

Легендарный бразилец обратился к соотечественнику

10 декабря 2022, 18:33 | Обновлено 10 декабря 2022, 18:47
908
0
ПЕЛЕ – Неймару: «Ты всегда будешь источником вдохновения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

82-летний бразильский экс-нападающий Пеле обратился к форварду нынешней сборной Бразилии после вылета команды с ЧМ-2022, проходящего в Катаре. Пентакампеоны, как известно, в четвертьфинале уступили команде Хорватии в серии пенальти (1:1, пенальти 1-3).

«Я видел, как ты рос. Я болел за тебя каждый день и, наконец, могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся по количеству голов в сборной Бразилии. Мы оба знаем, что это гораздо больше, чем число. Наша самая большая обязанность как спортсменов — вдохновлять. Вдохновлять наших профессиональных коллег сегодня, следующие поколения и, прежде всего, вдохновлять всех, кто любит наш вид спорта.

К сожалению, день для нас не самый счастливый, но ты всегда будешь источником вдохновения, которым многие стремятся стать. Я понял, что чем больше времени проходит, тем больше растет наше наследие. Мой рекорд был установлен почти 50 лет назад, и до сих пор никто не смог приблизиться к нему. Ты сделал это, мальчик. Я ценю величие твоего достижения.

Однако ты знаете, как и я, что нет большего числа, чем радость представлять нашу страну. Мне 82 года, и после стольких лет я надеюсь, что каким-то образом вдохновил тебя зайти так далеко. Более того, я надеюсь, что твое достижение распространяется на миллионы людей, которые следуют за тобой, чтобы бросить вызов тому, что кажется невозможным.

Твое наследие далеко не закончено. Продолжай вдохновлять нас. Я буду продолжать радоваться каждому твоему голу, как делал это в каждой игре, в которой видел тебя на поле», – написал Пеле в своем Инстаграме.

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Пеле Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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