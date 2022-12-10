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  4. «Доволен». Арбитр матча Нидерланды – Аргентина отреагировал на критику
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 16:50 |
534
0

«Доволен». Арбитр матча Нидерланды – Аргентина отреагировал на критику

Антонио Матеу Лаос прокомментировал работу судейской бригады

10 декабря 2022, 16:50 |
534
0
«Доволен». Арбитр матча Нидерланды – Аргентина отреагировал на критику
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Матеу Лаос

Главный арбитр матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины Антонио Матеу Лаос прокомментировал работу судейской бригады, а также отреагировал на критику звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси:

«Доволен работой, проделанной мной и моими коллегами. Грустно, что такие ситуации продолжают возникать. Футбол – это больше чем спорт, и это нужно доказывать.

Критика Месси? Меня очень огорчают его слова. Но мы продолжим работать».

Отметим, что Аргентина прошла Нидерланды после серии пенальти.

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Источник Mundo Deportivo
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