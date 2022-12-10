«Доволен». Арбитр матча Нидерланды – Аргентина отреагировал на критику
Антонио Матеу Лаос прокомментировал работу судейской бригады
Главный арбитр матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины Антонио Матеу Лаос прокомментировал работу судейской бригады, а также отреагировал на критику звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси:
«Доволен работой, проделанной мной и моими коллегами. Грустно, что такие ситуации продолжают возникать. Футбол – это больше чем спорт, и это нужно доказывать.
Критика Месси? Меня очень огорчают его слова. Но мы продолжим работать».
Отметим, что Аргентина прошла Нидерланды после серии пенальти.
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