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  4. ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 16:05 |
3790
2

ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя

Ивана Кнолль использовала празднование Ришарлисона

10 декабря 2022, 16:05 |
3790
2
ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя
Getty Images/Global Images Ukraine. Ивана Кнолль

Хорватская модель Ивана Кнолль, завоевавшая популярность по ходу ЧМ-2022 в Катаре, порадовала болельщиков горячим видео.

После того, как в 1/8 финала чемпионата мира Хорватия сумела пройти Бразилию после серии пенальти, Кнолль в предельно откровенном наряде исполнила «танец голубя» и опубликовала соответствующее видео. К слову, танец голубя является фирменным празднованием бразильца Ришарлисона.

Отметим, что в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет с Аргентиной. Ивана Кнолль посещает каждый матч сборной на этом Мундиале. Не стала исключением и игра против бразильцев, на которую Ивана пришла в откровенном наряде.

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