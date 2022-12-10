ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя

Хорватская модель Ивана Кнолль, завоевавшая популярность по ходу ЧМ-2022 в Катаре, порадовала болельщиков горячим видео.

После того, как в 1/8 финала чемпионата мира Хорватия сумела пройти Бразилию после серии пенальти, Кнолль в предельно откровенном наряде исполнила «танец голубя» и опубликовала соответствующее видео. К слову, танец голубя является фирменным празднованием бразильца Ришарлисона.

Отметим, что в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет с Аргентиной. Ивана Кнолль посещает каждый матч сборной на этом Мундиале. Не стала исключением и игра против бразильцев, на которую Ивана пришла в откровенном наряде.