ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя
Ивана Кнолль использовала празднование Ришарлисона
Хорватская модель Ивана Кнолль, завоевавшая популярность по ходу ЧМ-2022 в Катаре, порадовала болельщиков горячим видео.
После того, как в 1/8 финала чемпионата мира Хорватия сумела пройти Бразилию после серии пенальти, Кнолль в предельно откровенном наряде исполнила «танец голубя» и опубликовала соответствующее видео. К слову, танец голубя является фирменным празднованием бразильца Ришарлисона.
Отметим, что в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет с Аргентиной. Ивана Кнолль посещает каждый матч сборной на этом Мундиале. Не стала исключением и игра против бразильцев, на которую Ивана пришла в откровенном наряде.
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