Чемпионат мира09 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 09 декабря 2022, 17:26
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ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
Ивана Кнолль продолжает радовать фанатов футбола
09 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 09 декабря 2022, 17:26
3505
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В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии.
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На трибуне была замечена бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль. Девушка пришла на стадион в кожаном топике цвета формы хорватской сборной и кожаных обтягивающих штанах красного цвета.
Отметим, что Ивана посещает все матчи сборной на этом Мундиале.
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Бокс
Хотя, была бы простая болельщица, наверное уже бы зачитывали ей приговор об смертной казни)))