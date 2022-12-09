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  4. ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 09 декабря 2022, 17:26
3505
5

ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде

Ивана Кнолль продолжает радовать фанатов футбола

09 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 09 декабря 2022, 17:26
3505
5
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ивана Кнолль

В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На трибуне была замечена бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль. Девушка пришла на стадион в кожаном топике цвета формы хорватской сборной и кожаных обтягивающих штанах красного цвета.

Отметим, что Ивана посещает все матчи сборной на этом Мундиале.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Remark
Я думал в Катаре за такое строгача лет 10 дают)))
Хотя, была бы простая болельщица, наверное уже бы зачитывали ей приговор об смертной казни)))
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+3
Gargantua
и это не помогло?
Ответить
0
Burevestnik
що СМІ  Катару пишуть про присутність на стадіоні міс Хорватії якогось року ?  
Ответить
0
ash
Арабські жінки теж зацікавлені
Ответить
0
Вова Чертрогатый
ей говорили что на улице палками могут забить?
Ответить
-1
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