ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде

В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии.

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На трибуне была замечена бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль. Девушка пришла на стадион в кожаном топике цвета формы хорватской сборной и кожаных обтягивающих штанах красного цвета.

Отметим, что Ивана посещает все матчи сборной на этом Мундиале.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine