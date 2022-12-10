Вновь без Роналду. Марокко и Португалия объявили составы
Команды начнут игру ЧМ-2022 в 17:00 по киевскому времени
Сегодня, в субботу 10 декабря, в Дохе на стадионе «Аль-Тумама» состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Марокко и Португалии.
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Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш как и в матче 1/8 финала с командой Швейцарии (6:1) решил начать игру без нападающего Криштиану Роналду, отправив его на скамейку запасных. Зато вновь в старте находится Гонсалу Рамуш – автор хет-трика в поединке со швейцарцами.
Марокко: Буну – Хакими, Эль-Ямик, Саисс, Аттаит-Аллаль, Амрабат, Унахи, Амалла, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири.
Португалия: Диогу Кошта – Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Отавиу, Бруну Фернандеш, Жоау Фелиш, Гонсалу Рамуш.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Марокко – Португалия.
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