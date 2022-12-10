Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вновь без Роналду. Марокко и Португалия объявили составы
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 15:45 | Обновлено 10 декабря 2022, 17:00
1875
3

Вновь без Роналду. Марокко и Португалия объявили составы

Команды начнут игру ЧМ-2022 в 17:00 по киевскому времени

10 декабря 2022, 15:45 | Обновлено 10 декабря 2022, 17:00
1875
3
Вновь без Роналду. Марокко и Португалия объявили составы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, в субботу 10 декабря, в Дохе на стадионе «Аль-Тумама» состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Марокко и Португалии.

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш как и в матче 1/8 финала с командой Швейцарии (6:1) решил начать игру без нападающего Криштиану Роналду, отправив его на скамейку запасных. Зато вновь в старте находится Гонсалу Рамуш – автор хет-трика в поединке со швейцарцами.

Марокко: Буну – Хакими, Эль-Ямик, Саисс, Аттаит-Аллаль, Амрабат, Унахи, Амалла, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири.

Португалия: Диогу Кошта – Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Отавиу, Бруну Фернандеш, Жоау Фелиш, Гонсалу Рамуш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Марокко – Португалия.

По теме:
«Доволен». Арбитр матча Нидерланды – Аргентина отреагировал на критику
Вегхорст стал автором самого позднего решающего гола в основное время на ЧМ
ВИДЕО. Горячая хорватская болельщица потроллила бразильцев танцем голубя
ЧМ-2022 по футболу Марокко - Португалия сборная Марокко по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Гонсалу Рамуш
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции
Теннис | 10 декабря 2022, 14:13 5
Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции
Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 125 во Франции

Ангелина проиграла в полуфинале сопернице из Германии

Брентфорд с Ярмолюком и Бордо с Игнатенко сыграли товарищеский матч
Футбол | 10 декабря 2022, 16:30 0
Брентфорд с Ярмолюком и Бордо с Игнатенко сыграли товарищеский матч
Брентфорд с Ярмолюком и Бордо с Игнатенко сыграли товарищеский матч

Победу одержала французская команда

Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Футбол | 10.12.2022, 06:30
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
Почему он добавил 10 минут? Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
Футбол | 09.12.2022, 17:25
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Футбол | 09.12.2022, 23:24
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
Как раз надо было сначала Роналду выпустить, потому что марокки ждут  Рамуша. А потом можно выпускать и джокера.    Но видать Сантуш посоветовался с тен Хагом.
Ответить
+1
arrow1418
Для мене це не справедливо людина яка грала всю кваліфікацію не перший рік . Вела команду за собою і після одного хер трика чи яких слів які не сподобались тренеру садити на лавку .Це занадто !
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
10.12.2022, 01:50 13
Футбол
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
09.12.2022, 20:15 2
Футбол
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
Раздаются взрывы. В Москве – масштабный пожар в ТЦ
09.12.2022, 09:38 7
Война
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
10.12.2022, 09:50
Бокс
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
ФОТО. Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 против Нидерландов
10.12.2022, 07:30 8
Футбол
ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако
ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако
08.12.2022, 18:09
Теннис
Эгис КЛИМАС: «Усик не может победить Тайсона так, как Беллью»
Эгис КЛИМАС: «Усик не может победить Тайсона так, как Беллью»
09.12.2022, 14:37
Бокс
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
10.12.2022, 00:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности