Круче только немцы. Аргентина в 4-й раз вышла в полуфинал ЧМ с 1986 года

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.

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Аргентинцы по ходу встречи вели в счете 2:0, но перевес не удержали и в компенсированное время матча «оранжевые» паритет восстановили – ничья 2:2. Два экстра-тайма на результат не повлияли. В итоге, судьба путевки в полуфинал решилась в серии 11-метровых, где со счетом 4:3 победила команда Аргентины.

Таким образом, сборная Аргентины в четвертый раз с 1986 года, когда был введен формат с 16 командами в плей-офф, пробилась в четверку сильнейших. Столько же раз за этот промежуток времени это делали команды Франции и Бразилии. Больше только у немцев (6). Стоит отметить, что французы в субботу могут выйти на чистое второе место в этом виртуальном рейтинге. Для этого им нужно пройти команду Англии.

Сборная Аргентины в 1/2 финала сразится против Хорватии 13 декабря.