Лучшие из лучших. Аргентина выиграла 5 из 6 серий пенальти на ЧМ

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.

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Аргентинцы по ходу встречи вели в счете 2:0, но перевес не удержали и в компенсированное время матча «оранжевые» паритет восстановили – ничья 2:2. Два экстра-тайма на результат не повлияли. В итоге, судьба путевки в полуфинал решилась в серии 11-метровых, где со счетом 4:3 победила команда Аргентины.

Для альбиселесте это была шестая серия послематчевых пенальти в истории выступлений на чемпионатах мира. Аргентинцы выиграли в пятый раз (Италия и Югославия в 1990-м, Англия в 1998-м и Нидерланды в 2014-м и 2022-м). Проигрыш был только с немцами в 2006-м.

Отметим, что ни одна из остальных команде не побеждала в сериях пенальти на чемпионатах мира чаще аргентинцев. У Германии и Хорватии по 4 победы.