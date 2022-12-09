Модрич вошел в историю чемпионатов мира

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал исторической личностью для мундиалей. 37-летний игрок стал первым футболистом, забившим три послематчевых пенальти. Свой третий точный пенальти он исполнил в послематчевой серии в игре Хорватия – Бразилия (1:1, пенальти 4-2) 1/4 финала ЧМ-2022, которая состоялась в пятницу, 9 декабря.

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Стоит заметить, что ударов в серии пенальти у Модрича могло быть и больше, но в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Японией (1:1, пенальти 3-1) он не доиграл до лотереи, будучи замененным главным тренером команды Златко Даличем.

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Ранее на чемпионатах мира три 11-метровых пробивал лишь итальянец Роберто Баджо. Однако в финале ЧМ-1994 он с точки не попал в створ ворот.