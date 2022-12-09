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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 23:24 | Обновлено 09 декабря 2022, 23:38
2831
0

Модрич вошел в историю чемпионатов мира

Хорватский полузащитник добился ранее невиданного

09 декабря 2022, 23:24 | Обновлено 09 декабря 2022, 23:38
2831
0
Модрич вошел в историю чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал исторической личностью для мундиалей. 37-летний игрок стал первым футболистом, забившим три послематчевых пенальти. Свой третий точный пенальти он исполнил в послематчевой серии в игре Хорватия – Бразилия (1:1, пенальти 4-2) 1/4 финала ЧМ-2022, которая состоялась в пятницу, 9 декабря.

Стоит заметить, что ударов в серии пенальти у Модрича могло быть и больше, но в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Японией (1:1, пенальти 3-1) он не доиграл до лотереи, будучи замененным главным тренером команды Златко Даличем.

Ранее на чемпионатах мира три 11-метровых пробивал лишь итальянец Роберто Баджо. Однако в финале ЧМ-1994 он с точки не попал в створ ворот.

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Лука Модрич ЧМ-2022 по футболу сборная Хорватии по футболу Хорватия - Бразилия
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Источник Opta
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