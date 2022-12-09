Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тите пояснил, почему Неймар не подошел бить пенальти с Хорватией
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 22:37 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:39
420
0

Тите пояснил, почему Неймар не подошел бить пенальти с Хорватией

Бразильский наставник рассказал о плане на серию 11-метровых

09 декабря 2022, 22:37 | Обновлено 09 декабря 2022, 22:39
420
0
Тите пояснил, почему Неймар не подошел бить пенальти с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему нападающий Неймар не принял участие в серии послематчевых 11-метровых в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Хорватии (1:1, пенальти 2-4).

«Неймар должен был бить пятый и решающий пенальти, который создает больше давления на лучших игроков», – признался Тите.

Как известно, в серии пенальти в составе бразильцев свои удары с 11-метровой отметки не реализовали Родриго и Маркиньос, а забили Каземиро и Педро. Хорватские игроки все свои пенальти реализовали.

После поражения сборной Бразилии от Хорватии Тите подал в отставку.

По теме:
Почти в полуфинале. Месси отличился с пенальти в матче с Нидерландами
ФОТО. 10-летний сын Перишича подбежал утешить Неймара после серии пенальти
КАЗЕМИРО: «Трудно подобрать слова»
Тите Неймар Хорватия - Бразилия ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Хорватии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Sun
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»
Футбол | 09 декабря 2022, 16:30 7
ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»
ФРЕД: «После матча Аргентины с Бразилией увидим слезы Месси»

Хавбек сборной Бразилии – о возможном сражении в полуфинале ЧМ-2022

Сравнялся с Клозе, будет ли рекорд? Месси проводит 24-й матч на ЧМ
Футбол | 09 декабря 2022, 21:27 1
Сравнялся с Клозе, будет ли рекорд? Месси проводит 24-й матч на ЧМ
Сравнялся с Клозе, будет ли рекорд? Месси проводит 24-й матч на ЧМ

До рекорда Маттеуса осталась одна игра

ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
Футбол | 09.12.2022, 17:25
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Футбол | 09.12.2022, 19:53
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри
Бокс | 09.12.2022, 12:30
Менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри
Менеджер Усика рассказал, когда состоится бой против Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Испании получила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Испании получила нового главного тренера
08.12.2022, 15:00
Футбол
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
07.12.2022, 17:20 5
Футбол
ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако
ФОТО. Свитолина гуляет с дочерью в Монако
08.12.2022, 18:09
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
08.12.2022, 19:00
Биатлон
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
08.12.2022, 08:29
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
Тайсон ФЬЮРИ: «Посмотрите на Роналду, возраст не щадит никого»
08.12.2022, 19:21 12
Футбол
Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ
Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ
08.12.2022, 09:55 1
Футбол
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
08.12.2022, 20:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности