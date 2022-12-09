Тите пояснил, почему Неймар не подошел бить пенальти с Хорватией
Бразильский наставник рассказал о плане на серию 11-метровых
Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему нападающий Неймар не принял участие в серии послематчевых 11-метровых в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Хорватии (1:1, пенальти 2-4).
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«Неймар должен был бить пятый и решающий пенальти, который создает больше давления на лучших игроков», – признался Тите.
Как известно, в серии пенальти в составе бразильцев свои удары с 11-метровой отметки не реализовали Родриго и Маркиньос, а забили Каземиро и Педро. Хорватские игроки все свои пенальти реализовали.
После поражения сборной Бразилии от Хорватии Тите подал в отставку.
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