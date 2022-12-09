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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:02
1912
3

С кем сыграет Аргентина? Определена первая полуфинальная пара ЧМ-2022

Вечером 13 декабря в полуфинале сыграют Аргентина и Хорватия

09 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:02
1912
3
С кем сыграет Аргентина? Определена первая полуфинальная пара ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам четвертьфинальных матчей, сыгранных 9 декабря, определена первая полуфинальная пара ЧМ-2022.

Сборная Хорватии сенсационно обыграла по пенальти команду Бразилии (1:1, пен. 4:2), а Аргентина тоже в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3).

Таким образом, 13 декабря в 21:00 в полуфинале между собой сыграют Аргентина и Хорватия. Вторая полуфинальная пара будет определена 10 декабря.

🏆 Чемпионат мира 2022

1/4 финала, 9 декабря

17:00 Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Петкович, 117 – Неймар, 105+1

21:00 Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Вегхорст, 83, 90+11 – Молина, 35, Месси, 73 (пен)

1/4 финала, 10 декабря

  • 17:00 Марокко – Португалия
  • 21:00 Англия – Франция

1/2 финала, 13 декабря

  • 21:00 Аргентина – Хорватия
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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VITASS
Месси должен играть финал. Это его лебединая песня. 
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+3
Am
Мессі тащить Аргентину як раніше це робив Марадона. Подивимось чи затащить пів-фінал та фінал. Хорватія звичайно топ збірна але це все ж таки не Франція, Англія чи та ж Португалія. 
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+1
123455432
Аргентина 3-1 Хорватія 
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0
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