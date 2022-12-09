С кем сыграет Аргентина? Определена первая полуфинальная пара ЧМ-2022

По итогам четвертьфинальных матчей, сыгранных 9 декабря, определена первая полуфинальная пара ЧМ-2022.

Сборная Хорватии сенсационно обыграла по пенальти команду Бразилии (1:1, пен. 4:2), а Аргентина тоже в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3).

Таким образом, 13 декабря в 21:00 в полуфинале между собой сыграют Аргентина и Хорватия. Вторая полуфинальная пара будет определена 10 декабря.

🏆 Чемпионат мира 2022

1/4 финала, 9 декабря

17:00 Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Петкович, 117 – Неймар, 105+1

21:00 Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Вегхорст, 83, 90+11 – Молина, 35, Месси, 73 (пен)

1/4 финала, 10 декабря

17:00 Марокко – Португалия

21:00 Англия – Франция

1/2 финала, 13 декабря