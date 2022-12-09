С кем сыграет Аргентина? Определена первая полуфинальная пара ЧМ-2022
Вечером 13 декабря в полуфинале сыграют Аргентина и Хорватия
По итогам четвертьфинальных матчей, сыгранных 9 декабря, определена первая полуфинальная пара ЧМ-2022.
Сборная Хорватии сенсационно обыграла по пенальти команду Бразилии (1:1, пен. 4:2), а Аргентина тоже в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3).
Таким образом, 13 декабря в 21:00 в полуфинале между собой сыграют Аргентина и Хорватия. Вторая полуфинальная пара будет определена 10 декабря.
🏆 Чемпионат мира 2022
1/4 финала, 9 декабря
17:00 Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Петкович, 117 – Неймар, 105+1
21:00 Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4)
Голы: Вегхорст, 83, 90+11 – Молина, 35, Месси, 73 (пен)
1/4 финала, 10 декабря
- 17:00 Марокко – Португалия
- 21:00 Англия – Франция
1/2 финала, 13 декабря
- 21:00 Аргентина – Хорватия
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