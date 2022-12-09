Чемпионат мира09 декабря 2022, 21:37 | Обновлено 09 декабря 2022, 21:51
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ВИДЕО. Невероятный ассист от Месси. Аргентина забила в игре с Нидерландами
Счет в матче открыл Науэль Молина
09 декабря 2022, 21:37 | Обновлено 09 декабря 2022, 21:51
4679
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В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины.
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Игра проходит в Лусаиле (Катар) на стадионе «Лусаил Айконик».
На 35-й минуте игры счет в игре открыл Науэль Молина после передачи Лионеля Месси. Молина вышел один-на-один с голкипером и отправил мяч в девятку.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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