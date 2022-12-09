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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 20:21 | Обновлено 09 декабря 2022, 20:34
1820
1

В один ряд с легендами. Неймар повторил достижение Марадоны и Роналду на ЧМ

Звездный бразилец забил 8-й гол на Мундиалях

09 декабря 2022, 20:21 | Обновлено 09 декабря 2022, 20:34
1820
1
В один ряд с легендами. Неймар повторил достижение Марадоны и Роналду на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а по серии пенальти победу одержали хорваты.

Единственный гол бразильцев в этом матче забил звездный форвард команды Неймар. Кроме того, что этот гол стал 77 для него в футболке национальной команды, так еще и благодаря ему он сравнялся с Диего Мародоной и Криштиану Роналду по голам на ЧМ – теперь у него их 8.

К слову, для этого Неймару потребовалось 13 игр, а Марадоне и Роналду – 21.

Отметим, что этот гол не помог Бразилии выйти в полуфинал турнира. На 117-й минуте хорваты сравняли счет и перевели игру в серию пенальти, где бразильцы уступили со счетом 2:4.

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Неймар Диего Марадона Криштиану Роналду ЧМ-2022 по футболу чемпионат мира по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Хорватии по футболу Хорватия - Бразилия
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Источник Sport.ua
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Тарас Михайлович
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