В один ряд с легендами. Неймар повторил достижение Марадоны и Роналду на ЧМ

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а по серии пенальти победу одержали хорваты.

Единственный гол бразильцев в этом матче забил звездный форвард команды Неймар. Кроме того, что этот гол стал 77 для него в футболке национальной команды, так еще и благодаря ему он сравнялся с Диего Мародоной и Криштиану Роналду по голам на ЧМ – теперь у него их 8.

К слову, для этого Неймару потребовалось 13 игр, а Марадоне и Роналду – 21.

Отметим, что этот гол не помог Бразилии выйти в полуфинал турнира. На 117-й минуте хорваты сравняли счет и перевели игру в серию пенальти, где бразильцы уступили со счетом 2:4.