В один ряд с легендами. Неймар повторил достижение Марадоны и Роналду на ЧМ
Звездный бразилец забил 8-й гол на Мундиалях
В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а по серии пенальти победу одержали хорваты.
Единственный гол бразильцев в этом матче забил звездный форвард команды Неймар. Кроме того, что этот гол стал 77 для него в футболке национальной команды, так еще и благодаря ему он сравнялся с Диего Мародоной и Криштиану Роналду по голам на ЧМ – теперь у него их 8.
К слову, для этого Неймару потребовалось 13 игр, а Марадоне и Роналду – 21.
Отметим, что этот гол не помог Бразилии выйти в полуфинал турнира. На 117-й минуте хорваты сравняли счет и перевели игру в серию пенальти, где бразильцы уступили со счетом 2:4.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный тренер – о тенденциях мундиаля в Катаре
Легендарный хавбек – о падении интереса к футболу в стране