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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 09 декабря 2022, 19:23
687
1

Неймар догнал Пеле по голам за сборную Бразилии

Форвард «ПСЖ» забил 77-й гол за национальную команду

09 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 09 декабря 2022, 19:23
687
1
Неймар догнал Пеле по голам за сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард сборной Бразилии Неймар в овертайме забил гол в ворота Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022. Для него это 77-й в карьере гол за национальную команду.

По этому показателю Неймар сравнялся с рекордсменом, Пеле. При этом Неймар свои 77 голов забил в 124 матчах, Пеле понадобилось всего 92 матчах.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в 18-летнем возрасте.

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Источник Sport.ua
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Мішка Тайсон
Пеле скаже що в нього 200 голів, просто тоді погано рахували... 
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