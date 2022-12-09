Чемпионат мира09 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 09 декабря 2022, 19:23
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Неймар догнал Пеле по голам за сборную Бразилии
Форвард «ПСЖ» забил 77-й гол за национальную команду
09 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 09 декабря 2022, 19:23
687
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Форвард сборной Бразилии Неймар в овертайме забил гол в ворота Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022. Для него это 77-й в карьере гол за национальную команду.
По этому показателю Неймар сравнялся с рекордсменом, Пеле. При этом Неймар свои 77 голов забил в 124 матчах, Пеле понадобилось всего 92 матчах.
Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в 18-летнем возрасте.
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