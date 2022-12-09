Неймар догнал Пеле по голам за сборную Бразилии

Форвард сборной Бразилии Неймар в овертайме забил гол в ворота Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022. Для него это 77-й в карьере гол за национальную команду.

По этому показателю Неймар сравнялся с рекордсменом, Пеле. При этом Неймар свои 77 голов забил в 124 матчах, Пеле понадобилось всего 92 матчах.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году в 18-летнем возрасте.