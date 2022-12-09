Чемпионат мира09 декабря 2022, 19:15 | Обновлено 09 декабря 2022, 19:40
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ВИДЕО. Кто, если не он? Неймар вывел Бразилию вперед в матче с Хорватией
Звездный бразилец отличился на 106-й минуте игры
09 декабря 2022, 19:15 | Обновлено 09 декабря 2022, 19:40
725
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В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречаются национальные сборные Хорватии и Бразилии.
Поединок проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
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Счет в матче открыл звездный бразильский форвард Неймар на 106-й минуте матча. После паса Пакеты Неймар вышел один-на-один с голкипером и забил.
Sensational 🇧🇷#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/98HCY0Txn9— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022
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