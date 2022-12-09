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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2022, 18:56
3441
1

Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной

Криштиану сопровождает Рикарду Регуфе, который является его персональным менеджером

09 декабря 2022, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2022, 18:56
3441
1
Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Рикарду Регуфе

Футболисты сборной Португалии недовольны присутствием персонального менеджера и друга Криштиану Роналду в сборной.

Речь идет о Рикарду Регуфе. Несмотря на то, что он не является сотрудником Португальской федерации футбола, Регуфе присутствует рядом со сборной и посещает места, отведенные для игроков.

Игроки недовольны присутствием Регуфе, так как не понимают, почему он находится в расположении команды. Также недовольство футболистов вызывает то, что никому кроме Роналду не разрешается приводить кого-либо в расположение сборной.

Ранее появилась информация о том, что Роналду собирался покинуть ЧМ-2022, но вскоре Португальская федерация футбола опровергла эту информацию.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Daily Mail
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jugulator
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