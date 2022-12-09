Игроки Португалии недовольны присутствием друга Роналду в сборной
Криштиану сопровождает Рикарду Регуфе, который является его персональным менеджером
Футболисты сборной Португалии недовольны присутствием персонального менеджера и друга Криштиану Роналду в сборной.
Речь идет о Рикарду Регуфе. Несмотря на то, что он не является сотрудником Португальской федерации футбола, Регуфе присутствует рядом со сборной и посещает места, отведенные для игроков.
Игроки недовольны присутствием Регуфе, так как не понимают, почему он находится в расположении команды. Также недовольство футболистов вызывает то, что никому кроме Роналду не разрешается приводить кого-либо в расположение сборной.
Ранее появилась информация о том, что Роналду собирался покинуть ЧМ-2022, но вскоре Португальская федерация футбола опровергла эту информацию.
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