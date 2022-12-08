Стало стыдно? Португалия опровергла слухи, что Роналду хотел покинуть ЧМ

Федерация футбола Португалии заявила, что форвард национальной команды Криштиану Роналду не грозился уйти из сборной:

«Криштиану Роналду каждый день добивается уникальных достижений, служит национальной команде и стране. Это следует уважать. Это свидетельствует о его несомненной степени приверженности национальной команде.

Между прочим, степень самоотдачи игрока, у которого больше всех матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована – если необходимо об этом говорить – в победном матче против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022.

Национальная команда – игроки, тренеры и сотрудники Федерации футбола Португалии – с первого дня привержена мысли о том, чтобы провести лучший чемпионат мира в истории страны».

Ранее появилась информация о том, что Роналду взбесило решение Фернанду Сантуша, который не выпустил его в стартовом составе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1). Сообщалось, что Роналду хотел уехать из сборной.