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  4. Стало стыдно? Португалия опровергла слухи, что Роналду хотел покинуть ЧМ
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 12:35 |
726
1

Стало стыдно? Португалия опровергла слухи, что Роналду хотел покинуть ЧМ

Федерация футбола Португалии выступила с официальным заявлением

08 декабря 2022, 12:35 |
726
1
Стало стыдно? Португалия опровергла слухи, что Роналду хотел покинуть ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Федерация футбола Португалии заявила, что форвард национальной команды Криштиану Роналду не грозился уйти из сборной:

«Криштиану Роналду каждый день добивается уникальных достижений, служит национальной команде и стране. Это следует уважать. Это свидетельствует о его несомненной степени приверженности национальной команде.

Между прочим, степень самоотдачи игрока, у которого больше всех матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована – если необходимо об этом говорить – в победном матче против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022.

Национальная команда – игроки, тренеры и сотрудники Федерации футбола Португалии – с первого дня привержена мысли о том, чтобы провести лучший чемпионат мира в истории страны».

Ранее появилась информация о том, что Роналду взбесило решение Фернанду Сантуша, который не выпустил его в стартовом составе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1). Сообщалось, что Роналду хотел уехать из сборной.

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Криштиану Роналду Фернанду Сантуш сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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Canadian_stallion
Без нього грають краще… це факт
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