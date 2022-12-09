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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 12:19 | Обновлено 09 декабря 2022, 12:25
136
0

Хавбек сборной Аргентины: «Мы всегда стремимся к лучшему»

Алексис Макаллистер – о предстоящем матче против Нидерландов

09 декабря 2022, 12:19 | Обновлено 09 декабря 2022, 12:25
136
0
Хавбек сборной Аргентины: «Мы всегда стремимся к лучшему»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Нидерландов.

«Мы приехали с большим энтузиазмом, сборная Аргентины сильна на чемпионатах мира. У нас отличная команда, и мы всегда стремимся к лучшему.

Мы знаем, что у Нидерландов есть отличные игроки и сильная идея. Но самое главное - думать о нашей игре и осознавать, что мы можем сделать», - сказал Макаллистер.

Поединок Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.

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