Хавбек сборной Аргентины: «Мы всегда стремимся к лучшему»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Нидерландов.

«Мы приехали с большим энтузиазмом, сборная Аргентины сильна на чемпионатах мира. У нас отличная команда, и мы всегда стремимся к лучшему.

Мы знаем, что у Нидерландов есть отличные игроки и сильная идея. Но самое главное - думать о нашей игре и осознавать, что мы можем сделать», - сказал Макаллистер.

Поединок Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.