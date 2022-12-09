Чемпионат мира09 декабря 2022, 11:33 |
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Мемфис ДЕПАЙ: «Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут»
Нидерландский форвард – о предстоящем матче против Аргентины
09 декабря 2022, 11:33 |
162
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Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Аргентины.
«Я никогда раньше не участвовал в серии пенальти. Мы являемся профессионалами и должны быть готовы к любому сценарию. Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут основного времени», - сказал Депай.
Поединок Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.
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Комментарии 1
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Ставлю на Нідерланди все ж. Хоч говорить, що там Мессі, що Аргентина заради нього виграє ЧМ - Мессі не може один тягнути збірну. Якщо вийдуть в полуфінал - їх жде Бразилія.
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