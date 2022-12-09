Мемфис ДЕПАЙ: «Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут»

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Аргентины.

«Я никогда раньше не участвовал в серии пенальти. Мы являемся профессионалами и должны быть готовы к любому сценарию. Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут основного времени», - сказал Депай.

Поединок Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.