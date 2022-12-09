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  4. Мемфис ДЕПАЙ: «Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут»
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 11:33 |
162
1

Мемфис ДЕПАЙ: «Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут»

Нидерландский форвард – о предстоящем матче против Аргентины

09 декабря 2022, 11:33 |
162
1
Мемфис ДЕПАЙ: «Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Аргентины.

«Я никогда раньше не участвовал в серии пенальти. Мы являемся профессионалами и должны быть готовы к любому сценарию. Надеюсь, нам удастся победить за 90 минут основного времени», - сказал Депай.

Поединок Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря. Начало в 21:00 по Киеву.

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Источник ФИФА
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Комментарии 1
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Andr_Egor
Ставлю на Нідерланди все ж. Хоч говорить, що там Мессі, що Аргентина заради нього виграє ЧМ - Мессі не може один тягнути збірну. Якщо вийдуть в полуфінал - їх жде Бразилія. 
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