Секрет успеха сборной Марокко. Как африканцы вышли в четвертьфинал?

Во вторник, 6 декабря, сборная Марокко обыграла сборную Испании в серии послематчевых пенальти и обеспечила себе выход в четвертьфинал ЧМ-2022. Похоже, никто не ожидал такого поворота событий, ведь в этом матче испанцы были явными фаворитами. Более того, многие считали их одними из претендентов на победу. Как же так произошло, что Марокко – команда-аутсайдер – смогла преодолеть такого серьезного конкурента?

Сборная Марокко – главная сенсация этого чемпионата мира. На пути в четвертьфинал им удалось опередить европейских лидеров – Бельгию и Хорватию. Марокканцы не пропустили ни одного мяча пять матчей подряд – от Хорватии (0:0) и Бельгии (2:0), а до турнира – в товарищеских матчах с Грузией (3:0), Парагваем (0:0) и Чили (2:0). Пропустили только от Канады в 3-м туре – 2:1.

Победа над Бельгией вообще ошеломила весь футбольный мир. Сборная, которая в своем составе имеет одного из сильнейших полузащитников – Кевина де Брейне и лучшего вратаря – Тибо Куртуа, проигрывает Марокко.

Триумф Валида Реграги – тренера, который за два месяца сделал то, чего не могли достичь другие 36 лет

Главным «зачинателем» праздника сборной Марокко считают нового главного тренера Валида Реграги. Он работает на этом посту всего два месяца и за короткий промежуток времени успел ошеломить мир своими тактическими способностями. В последний раз марокканцы выходили из группы с первого места 36 лет назад – в 1986 году!

У Валида Реграги довольно интересная биография. С самого детства его отец хотел, чтобы сын был обычным рабочим в офисе, ведь к тому времени это казалось символом социального успеха.

Сам Реграги родом из Франции, но по семейной линии является коренным марокканцем:

«Мне безразлично, где я родился. Но я всегда хотел домой, всегда мечтал о футболе».

После завершения карьеры футболиста Реграги входил в тренерский штаб марокканской сборной, а в 2014 году начал самостоятельную работу с клубом ФЮС — с ним он побеждал в чемпионате и Кубке страны. После небольшого и успешного тренерства в «Аль-Духаиле» (с клубом он взял национальный титул) специалист вернулся на родину и в августе 2021 года возглавил «Видад». В своем первом сезоне, кроме чемпионства, ему удалось дойти с командой до финала африканской Лиги чемпионов, в котором «Видад» обыграл египетский «Аль-Ахли» (2:0). Уже в июле Реграги был номинирован на звание лучшего тренера Африки. А дальше начинается самое интересное.

После столь успешного старта тренерской деятельности в сентябре 2022 года Валид Реграги был назначен на должность главного тренера сборной Марокко за два месяца до начала чемпионата мира в Катаре.

Это вызвало у всех шок, когда Марокканская федерация приняла решение уволить Вахида Халилходжича в августе, чуть более чем за три месяца до чемпионата мира после того, как боснийский тренер провел грамотную тренерскую кампанию и вывел марокканцев на ЧМ.

Но в Марокко все знали, что Реграги занял свое место в идеальное время.

С тех пор, как он стал тренером, Реграги имел успех везде, где бы он ни был.



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В африканском футболе Реграги часто сравнивали с Жозе Моуринью благодаря его тактической дисциплине и фантастическим навыкам управления. Как же он изменил сборную за эти два месяца?

Во-первых, марокканец улучшил оборону команды. Причины успеха Марокко – это не какой-то там фарт, а грамотная организация игры.

Преимущественно подопечные Реграги располагаются между центральной линией поля и собственной штрафной. Они готовы обороняться и быстро контратаковать. Хотя статистика заставляет соперников не воспринимать эту сборную всерьез, ведь по владению мячом хуже Марокко (32,7%) только вылетевшая с ЧМ Коста-Рика (30,2%).

По допущенным ударам (8,3 за матч) команда восьмая на турнире.

На флангах обороны в составе Марокко играют главные звезды – представитель «Баварии» Мазрауи и защитник «ПСЖ» Хакими. Оба – лучшие в сборной по количеству успешных отборов (по 4,3 за матч) и удачных единоборств в обороне (по 7 за игру). При этом Мазрауи поражает качеством своих отборов и выигранных единоборств (85% и 77% соответственно). У Хакими стастистика тоже неплохая – 65% и 63%.

Также в пятерку лучших по успешным отборам мячей входят Зиеш (1,8 за матч) и Буфаль (1,5).

Лидер команды – хавбек «Челси» Хаким Зиеш. Он единственный в составе марокканцев, кто имеет на чемпионате два результативных действия — гол+пас. А еще он лучший по ключевым передачам (1,7) и ударам (2). Но выделять только его одного неправильно.

Особенность команды в том, что впереди принимать решения способны и другие футболисты. Те же защитники «Баварии» и «ПСЖ» прекрасно подключаются к атакам.

Второй момент – Реграги дает возможность проявить себя молодым игрокам.

Хороший тренер прежде всего тот, который доверяет своей команде. Вообще, доверие – важная составляющая успеха команды. Валид Реграги пользуется уважением и авторитетом у своих подопечных. И этому есть несколько убедительных аргументов. Во-первых, новый тренер вернул в команду Мазрауи и Зиеша, которые имели конфликт с бывшим тренером Халилходжичем. В то же время при нем в национальную команду впервые попали Чеддира, Сабири и 18-летний Эль-Ханнус. При его содействии за Марокко наконец-то сыграл экс-футболист «Барселоны» Эззалзули, который зимой отказался от поездки на Кубок Африки.

В то же время, он не боится давать возможность проявить себя молодым игрокам. Обычно тренеры профессиональных сборных не сильно доверяют молодым игрокам, только если те показывают невероятные навыки и профессиональное владение техникой по типу Беллингема или Фила Фодена. А вот Реграги идет на риск. И чаще всего он оправдывает его ожидание и бонусом к этому идет раскрытие юных талантов и придание уверенности в себе молодым игрокам.

Третий момент – единство и слаженная работа сборной Марокко.

Самое главное, из того, что сделал Реграги – то, как он научил игроков взаимодействовать между собой на поле. Без компактности в собственной штрафной зоне Марокко не удалось бы выйти в четвертьфинал. Как уже упоминалось ранее, оборона марокканцев значительно улучшилась по сравнению с предыдущим ЧМ, заиграли легионеры и раскрылись молодые игроки, тренер нашел необходимый подход и грамотно подобрал схему игры.

16 из 26 игроков Марокко либо родились, либо выросли в другой стране

Большинство ключевых игроков, таких как Хаким Зиеш, защитник Нуссеир Мазрауи и полузащитник Софьян Амрабат, родились в Нидерландах.

А еще Ашраф Хакими, родившийся в Испании и присоединившийся к молодежной команде «Реала» в возрасте шести лет, тогда как вратарь Яссин Буну имеет канадское происхождение. Капитан Ромен Саис родился во Франции, как и вингер Софьян Буфаль.

Главный тренер Валид Реграги и сам родился в Париже, прежде чем стать капитаном футбольной команды Марокко, а затем взять на себя ответственность за сборную.

Реграги уже давно выступает за то, чтобы игроков иностранного происхождения наконец признали «своими» в национальной сборной. За это он столкнулся с критикой со стороны международных СМИ.

За день до игры с Испанией испанская ежедневная газета La Vanguardia опубликовала отчет под названием «Испания против команды ООН», где упоминаются разные места рождения марокканских игроков.

Испанское издание описало этих игроков как «иностранцев», хотя большинство из них родилось от марокканских родителей. В отчете говорится, что игроки выбрали Марокко вместо своей Родины, а это вызвало негативную реакцию в сети со стороны многих марокканцев. В ответ на этот отчет Реграги отметил, что им «не безразлично, что говорят испанские СМИ», и что «разговоры о том, что сказала газета, не отвечают нашим интересам, потому что мы марокканцы с зеленым марокканским паспортом».

Победа оправдала решение поддержать игроков иностранного происхождения.

«Сегодня мы показали, что каждый марокканец – это марокканец. Когда он приходит в сборную, он хочет умереть, он хочет сразиться», – сказал Реграги после матча. – Для меня неважно, кто араб, кто африканец».

Каждая страна имеет свою футбольную культуру, сказал Реграги, добавив, что он рад, что команда имеет в своем составе игроков из нескольких стран, включая Германию, Италию, Испанию, Францию, Нидерланды и Бельгию.

Валид Реграги позволяет игрокам постоянно быть со своими родными

Залогом успеха является еще одна, незаметная, на первый взгляд, деталь – это семья.

Турниры Кубка мира могут быть эмоционально тяжелыми для игроков – они находятся вдали от дома в течение нескольких недель, а то и месяцев, другая страна, другой климат. Валид при этом нашел выход – наставник марокканцев позволил семьям игроков оставаться с командой в лагере в Катаре.

После драматической победы над Испанией в социальных сетях распространилось видео о том, как Реграги бежит к трибунам, обнимает и целует свою мать, стоявшую в толпе.

После матча его мать сказала, что на протяжении всей карьеры своего сына она ни разу не покидала Францию. Однако это впервые, когда она покинула родной дом.

Валид Реграги за два месяца кардинально сменил сборную Марокко. Этот тренер точно войдет в историю, тем более, если сборная еще и доберется до финала.

В целом, для Африки ЧМ-2022 выходит очень успешным: в плей-офф вышли как Марокко, так и Сенегал. Однако последние уступили англичанам.

Два участника в плей-офф – это повторение рекорда Африки. Такое было только один раз – в 2014 году, когда из группы вышли Нигерия и Алжир.

После победы марокканцев тысячи футбольных болельщиков танцевали на улицах по всему миру и не могли насладиться тем, что африканцы стали первой арабской страной, дошедшей до четвертьфинала чемпионата мира с победой над Испанией со счетом 3:0 в серии пенальти.