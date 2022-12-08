Луи ВАН ГАЛ: «Мне 71 год, но я выгляжу как Бог»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал покинет команду после ЧМ-2022. Но 71-летний специалист не исключает, что продолжит тренерскую карьеру:

«Никогда не говори «никогда». У нас есть хороший пример: Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете – он тренировал сборную Ирака, хотя он даже старше меня. На днях он устроился на другую работу.

Если я получу хорошее предложение, может быть, я еще немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как Бог».

Завтра, 9 декабря, Нидерланды в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграют с Аргентиной.