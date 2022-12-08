Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луи ВАН ГАЛ: «Мне 71 год, но я выгляжу как Бог»
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 22:09 |
286
1

Луи ВАН ГАЛ: «Мне 71 год, но я выгляжу как Бог»

Тренер сборной Нидерландов может продолжить карьеру

08 декабря 2022, 22:09 |
286
1
Луи ВАН ГАЛ: «Мне 71 год, но я выгляжу как Бог»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи Ван Гал

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал покинет команду после ЧМ-2022. Но 71-летний специалист не исключает, что продолжит тренерскую карьеру:

«Никогда не говори «никогда». У нас есть хороший пример: Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете – он тренировал сборную Ирака, хотя он даже старше меня. На днях он устроился на другую работу.

Если я получу хорошее предложение, может быть, я еще немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как Бог».

Завтра, 9 декабря, Нидерланды в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграют с Аргентиной.

По теме:
Златко ДАЛИЧ: «Хотел бы, чтобы матч с Бразилией состоялся позже»
Хорватия – Бразилия. Текстовая трансляция матча
Фабио КАПЕЛЛО: «Мы можем наблюдать конец тики-таки»
Луи ван Гал сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Аргентина ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Voetbal International
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
Бокс | 08 декабря 2022, 10:31 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»

Судя по всему, британец готов к бою

Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
Футбол | 08 декабря 2022, 18:21 20
Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги
Ахметов рассказал, как заработал свои первые большие деньги

Владелец «Шахтера» любит азартные игры

ОФИЦИАЛЬНО. Зозуля подписал контракт с испанским клубом
Футбол | 08.12.2022, 21:40
ОФИЦИАЛЬНО. Зозуля подписал контракт с испанским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Зозуля подписал контракт с испанским клубом
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Футбол | 08.12.2022, 06:05
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Источник: одесский Черноморец может прекратить существование
Футбол | 08.12.2022, 01:23
Источник: одесский Черноморец может прекратить существование
Источник: одесский Черноморец может прекратить существование
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Crimea
Перше моє знайомство з цим "богом" відбулося при знищенні 7:0 Барселони в 97-му... вибач, Луї, але для мене ти лох
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.12.2022, 01:35 2
MMA
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
06.12.2022, 23:05 2
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
08.12.2022, 02:30 2
Футбол
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
07.12.2022, 17:20 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – старик, он изношен любительской карьерой»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – старик, он изношен любительской карьерой»
07.12.2022, 00:40 2
Бокс
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
08.12.2022, 09:05
Бокс
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
Леннокс Льюис назвал своего фаворита в потенциальном бою Фьюри – Усик
07.12.2022, 14:15 5
Бокс
Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ
Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ
07.12.2022, 11:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности