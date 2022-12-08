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  4. Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 20:33 |
4390
2

Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии

Форвард работал с основой после матча со Швейцарией

08 декабря 2022, 20:33 |
4390
2
Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

На следующий день после победы 6:1 над Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022 главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш начал подготовку команды к четвертьфиналу с Марокко. И Криштиану Роналду снова отличился скандальной выходкой.

Запасные игроки, которые не принимали участия в матче против Швейцарии или провели на поле менее 30 минут, провели полноценную тренировку на поле, остальные работали в спортзале.

Роналду, который в матче со Швейцарией вышел на замену только на 73-й минуте, отказался тренироваться с запасными, и отправился в спортзал вместе с основой. При этом отмечается, что такое решение не связано с каким-то повреждением Роналду – он в оптимальной физической форме.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Роналду хотел покинуть ЧМ, когда узнал, что останется в запасе на матч со Швейцарией. Матч 1/4 финала против Марокко Португалия проведет 10 декабря.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Marca
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Комментарии 2
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Crimea
Щось португали мутять! Вони практично вже в півфіналі, потрібно виграти дві гри умовно у Франції та Нідерландів у фіналі...  заплутують суперників
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maverik
Маразм крепчает ...
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