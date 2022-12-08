Роналду отказался тренироваться с запасными сборной Португалии

На следующий день после победы 6:1 над Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022 главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш начал подготовку команды к четвертьфиналу с Марокко. И Криштиану Роналду снова отличился скандальной выходкой.

Запасные игроки, которые не принимали участия в матче против Швейцарии или провели на поле менее 30 минут, провели полноценную тренировку на поле, остальные работали в спортзале.

Роналду, который в матче со Швейцарией вышел на замену только на 73-й минуте, отказался тренироваться с запасными, и отправился в спортзал вместе с основой. При этом отмечается, что такое решение не связано с каким-то повреждением Роналду – он в оптимальной физической форме.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Роналду хотел покинуть ЧМ, когда узнал, что останется в запасе на матч со Швейцарией. Матч 1/4 финала против Марокко Португалия проведет 10 декабря.