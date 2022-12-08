Шахтер не контактировал с другими клубами по продаже Мудрика

Руководство донецкого «Шахтера» еще не вступало в переговоры с кем-либо по поводу потенциальной продажи 21-летнего левого вингера Михаила Мудрика.

Об этом рассказал директор по футболу «горняков» Дарио Срна.

«Мудрик большой талант, у него четырехлетний контракт с «Шахтером», но до сих пор у нас не было контактов ни с одним клубом. Если кто-то захочет его, им придется заплатить много денег. Он наш подарок», - сказал Срна.

Также Срна заявил, что если бы главным тренером «Шахтера» остался Роберто Де Дзерби, который покинул Украину из-за войны, то «горняки» смогли бы добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил прессе, что его клуб пытается договориться о трансфере Мудрика.