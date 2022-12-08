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  4. Шахтер не контактировал с другими клубами по продаже Мудрика
Украина. Премьер лига
08 декабря 2022, 19:09 | Обновлено 08 декабря 2022, 19:10
786
5

Шахтер не контактировал с другими клубами по продаже Мудрика

Об этом заявил Дарио Срна

08 декабря 2022, 19:09 | Обновлено 08 декабря 2022, 19:10
786
5
Шахтер не контактировал с другими клубами по продаже Мудрика
shakhtar.com. Дарио Срна

Руководство донецкого «Шахтера» еще не вступало в переговоры с кем-либо по поводу потенциальной продажи 21-летнего левого вингера Михаила Мудрика.

Об этом рассказал директор по футболу «горняков» Дарио Срна.

«Мудрик большой талант, у него четырехлетний контракт с «Шахтером», но до сих пор у нас не было контактов ни с одним клубом. Если кто-то захочет его, им придется заплатить много денег. Он наш подарок», - сказал Срна.

Также Срна заявил, что если бы главным тренером «Шахтера» остался Роберто Де Дзерби, который покинул Украину из-за войны, то «горняки» смогли бы добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил прессе, что его клуб пытается договориться о трансфере Мудрика.

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Источник: Реал согласовал трансфер бразильского вундеркинда Эндрика
Дарио Срна трансферы УПЛ Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы
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Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 5
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Remark
Жаль в Европе в картишки не играют)))
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+1
Ретро Футбол
І так було зрозуміло, що цей Мурзік нах нікому не потрібен. Можливо рінат його колись в карти програє 
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+1
avk2307
контакты исключительно с ПР агентствами ,но такой стратегией сейчас не пробьеш "разумный" запад.
Было уже с Тете  и Додо такое.
Жаль игрока...Есть потенциал и возможность, но в картах принято ставки повышать...
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+1
Gargantua
Мишка, Мишка, где твоя улыбка? )
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+1
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