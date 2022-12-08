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  4. Микель АРТЕТА: «Мудрик? Мы пытаемся...»
Англия
08 декабря 2022, 11:30 |
1303
3

Микель АРТЕТА: «Мудрик? Мы пытаемся...»

Главный тренер «Арсенала» коротко прокомментировал слухи о подписании украинского футболиста

08 декабря 2022, 11:30 |
1303
3
Микель АРТЕТА: «Мудрик? Мы пытаемся...»
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что его клуб ведет переговоры с донецким «Шахтером» о трансфере полузащитника этой команды Михаила Мудрика:

«Мы пытаемся», – сказал Артета, отвечая на вопрос болельщика «Арсенала» о возможном трансфере Мудрика.

Отметим, что ранее стало известно, что трансфер украинского футболиста в лондонский клуб будет отложен, так как «канонирам» необходимо приобрести форварда из-за травмы Габриэля Жезуса.

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Микель Артета Михаил Мудрик Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Шахтер Донецк
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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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Александр Чернокур
Одно дело брать в Арсенал готового человека много лет проигравшего в АПЛ за 30 такого как Зинченко  и совершенно другое дело брать сырого игрока без опыта .темную лошадку да ещё и судя по всему дороже .А если он не понимает их игру а привык играть Шахтере где на него все мячи бросают .Там Жезус при его технике невсегда попадает в темп а кто такой Мудрик?
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+1
Kain_X_Rain
Было бы прикольно если он сказал,Мы пытаемся понять кто это ?
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+1
Александр Чернокур
Каждый день просматривают человек 20 30 .
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