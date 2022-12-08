Микель АРТЕТА: «Мудрик? Мы пытаемся...»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что его клуб ведет переговоры с донецким «Шахтером» о трансфере полузащитника этой команды Михаила Мудрика:

«Мы пытаемся», – сказал Артета, отвечая на вопрос болельщика «Арсенала» о возможном трансфере Мудрика.

Отметим, что ранее стало известно, что трансфер украинского футболиста в лондонский клуб будет отложен, так как «канонирам» необходимо приобрести форварда из-за травмы Габриэля Жезуса.