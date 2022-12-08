Дарио СРНА: «С Де Дзерби Шахтер дошел бы до полуфинала Лиги чемпионов»
Хорват жалеет, что сотрудничество с итальянским тренером завершилось так скоротечно
Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал итальянским журналистам, как обстоят дела в донецком клубе, а также выразил уверенность, что если бы Роберто Де Дзерби остался главным тренером «горняков», то они бы сыграли как минимум в полуфинале Лиги чемпинов.
«Последние девять месяцев были непростыми из-за войны. Мы так живем уже 8 лет, наша сила в президенте, который любит футбол и тратит много денег. Мне тоже жаль Де Дзерби. С ним у нас было бы необыкновенное путешествие, которое я считаю привело бы команду к полуфиналу Лиги чемпионов. Я проработал шесть месяцев с Де Дзерби, и для меня он номер один».
«Наша история не окончена. Сегодня играть в Украине непросто, но мы всегда будем играть, и мы надеемся, что война скоро закончится. Украина должна победить россию, и все государства ее в этом поддержат», - заявил Срна.
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