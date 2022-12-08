Ибрагимович назвал желаемого для себя победителя ЧМ-2022

Форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что хотел бы, чтобы победителем чемпионата мира, проходящего в Катаре, стала сборная Аргентины. Напомним, в четвертьфинале мундиаля Аргентину ждет встреча с Нидерландами.

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«Я хочу, чтобы сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 для Лионеля Месси», – заявил Ибрагимович.

Игра 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу 9 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени.