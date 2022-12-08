Чемпионат мира08 декабря 2022, 16:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 17:10
851
0
Ибрагимович назвал желаемого для себя победителя ЧМ-2022
Шведский нападающий сделал признание
08 декабря 2022, 16:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 17:10
851
0
Форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что хотел бы, чтобы победителем чемпионата мира, проходящего в Катаре, стала сборная Аргентины. Напомним, в четвертьфинале мундиаля Аргентину ждет встреча с Нидерландами.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
«Я хочу, чтобы сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 для Лионеля Месси», – заявил Ибрагимович.
Игра 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу 9 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2022, 17:20 5
Георгий Цитаишвили со своей девушкой проводит отпуск в Таиланде
Футбол | 07 декабря 2022, 19:54 4
Полузащитник сборной Португалии – о поведении Криштиану Роналду
Футбол | 08.12.2022, 14:46
Футбол | 08.12.2022, 09:20
Футбол | 08.12.2022, 02:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.12.2022, 23:59 7
07.12.2022, 19:08 20
06.12.2022, 22:45 1
08.12.2022, 06:05 5
07.12.2022, 15:49 2
06.12.2022, 17:34 5
06.12.2022, 19:20
06.12.2022, 22:54 19