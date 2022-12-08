Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ибрагимович назвал желаемого для себя победителя ЧМ-2022
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 16:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 17:10
851
0

Ибрагимович назвал желаемого для себя победителя ЧМ-2022

Шведский нападающий сделал признание

08 декабря 2022, 16:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 17:10
851
0
Ибрагимович назвал желаемого для себя победителя ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что хотел бы, чтобы победителем чемпионата мира, проходящего в Катаре, стала сборная Аргентины. Напомним, в четвертьфинале мундиаля Аргентину ждет встреча с Нидерландами.

«Я хочу, чтобы сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 для Лионеля Месси», – заявил Ибрагимович.

Игра 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу 9 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени.

По теме:
Хорватия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нидерланды – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Аргентина
ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Златан Ибрагимович
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footmercato
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
Футбол | 07 декабря 2022, 17:20 5
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента

Георгий Цитаишвили со своей девушкой проводит отпуск в Таиланде

Бернарду СИЛВА: Роналду прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии
Футбол | 07 декабря 2022, 19:54 4
Бернарду СИЛВА: Роналду прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии
Бернарду СИЛВА: Роналду прекрасно проявил себя в раздевалке после Швейцарии

Полузащитник сборной Португалии – о поведении Криштиану Роналду

Евро-2023 U-19. Юношеская сборная Украины узнала соперников в элит-раунде
Футбол | 08.12.2022, 14:46
Евро-2023 U-19. Юношеская сборная Украины узнала соперников в элит-раунде
Евро-2023 U-19. Юношеская сборная Украины узнала соперников в элит-раунде
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
Футбол | 08.12.2022, 09:20
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
Виноват Габриэл Жезус. Арсенал может отложить подписание Мудрика
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 08.12.2022, 02:30
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
06.12.2022, 23:59 7
Футбол
Макрон настаивает на участии россиян в Олимпиаде-2024
Макрон настаивает на участии россиян в Олимпиаде-2024
07.12.2022, 19:08 20
Олимпийские игры
ФОТО. СВИТОЛИНА: «Самый счастливый и самый трагичный год в моей жизни»
ФОТО. СВИТОЛИНА: «Самый счастливый и самый трагичный год в моей жизни»
06.12.2022, 22:45 1
Теннис
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
08.12.2022, 06:05 5
Футбол
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
07.12.2022, 15:49 2
Футбол
ФОТО. Надаль с пивом болеет за Испанию в матче с Марокко
ФОТО. Надаль с пивом болеет за Испанию в матче с Марокко
06.12.2022, 17:34 5
Футбол
Стало известно, сколько государств оказывают военную помощь Украине
Стало известно, сколько государств оказывают военную помощь Украине
06.12.2022, 19:20
Война
Бенефис Рамуша и выход на замену Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
Бенефис Рамуша и выход на замену Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
06.12.2022, 22:54 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности