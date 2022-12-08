Бывший игрок Черноморца покинул Литву

Украинский полузащитник Андрей Слинкин покинул литовский ФК «Йонава».

Футболист появился в этом клубе в разгар лета, а после завершения сезона-2022 вынужден был снова оказаться на футбольном распутье.

До приезда в Литву 31-летний футболист успел поиграть непродолжительное время в Грузии, где в течение полугода защищал цвета «Шевардени».

Напомним, в 2021 году днепровская «Перемога» отчислила Слинкина за алкоголизм.