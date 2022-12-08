Украина. Премьер лига08 декабря 2022, 16:09 | Обновлено 08 декабря 2022, 16:21
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Бывший игрок Черноморца покинул Литву
Андрей Слинкин никак не может найти «свой» клуб
08 декабря 2022, 16:09 | Обновлено 08 декабря 2022, 16:21
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Украинский полузащитник Андрей Слинкин покинул литовский ФК «Йонава».
Футболист появился в этом клубе в разгар лета, а после завершения сезона-2022 вынужден был снова оказаться на футбольном распутье.
До приезда в Литву 31-летний футболист успел поиграть непродолжительное время в Грузии, где в течение полугода защищал цвета «Шевардени».
Напомним, в 2021 году днепровская «Перемога» отчислила Слинкина за алкоголизм.
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