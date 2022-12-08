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Украина. Премьер лига
08 декабря 2022, 16:09 | Обновлено 08 декабря 2022, 16:21
395
0

Бывший игрок Черноморца покинул Литву

Андрей Слинкин никак не может найти «свой» клуб

08 декабря 2022, 16:09 | Обновлено 08 декабря 2022, 16:21
395
0
Бывший игрок Черноморца покинул Литву
ФК Горняк-Спорт. Андрей Слинкин

Украинский полузащитник Андрей Слинкин покинул литовский ФК «Йонава».

Футболист появился в этом клубе в разгар лета, а после завершения сезона-2022 вынужден был снова оказаться на футбольном распутье.

До приезда в Литву 31-летний футболист успел поиграть непродолжительное время в Грузии, где в течение полугода защищал цвета «Шевардени».

Напомним, в 2021 году днепровская «Перемога» отчислила Слинкина за алкоголизм.

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Андрей Слинкин Черноморец Одесса Йонава трансферы
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Источник UA-Football
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