РОНАЛДУ: «Португалия – команда, которая будет бороться за мечту до конца»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о национальной команде после того, как сообщалось, что он якобы заявил главному тренеру Фернанду Сантушу о планах уйти из сборной.

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«У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы - команда в прямом смысле этого слова. Команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте нам! Вперед, Португалия!», – написал Роналду в своем Твиттере.

Как известно, Роналду начал в запасе матч 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии (6:1), а в игре 3-го тура групповой стадии со сборной Южной Кореи (1:2) он был заменен в начале второго тайма.

Федерация футбола Португалии ранее заявила, что Криштиану Роналду не грозился уйти из сборной.