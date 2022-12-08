РОНАЛДУ: «Португалия – команда, которая будет бороться за мечту до конца»
Португальский форвард – о слухах относительно его желания покинуть сборную Португалии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о национальной команде после того, как сообщалось, что он якобы заявил главному тренеру Фернанду Сантушу о планах уйти из сборной.
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«У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы - команда в прямом смысле этого слова. Команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте нам! Вперед, Португалия!», – написал Роналду в своем Твиттере.
Как известно, Роналду начал в запасе матч 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии (6:1), а в игре 3-го тура групповой стадии со сборной Южной Кореи (1:2) он был заменен в начале второго тайма.
Федерация футбола Португалии ранее заявила, что Криштиану Роналду не грозился уйти из сборной.
Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/gUeENXSB5F— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022
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