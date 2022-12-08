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Украина. Премьер лига
08 декабря 2022, 14:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 15:30
693
0

В СИЗО с альтернативой залога. Суд арестовал и совладельца Черноморца

Александр Борухович (Грановский) пошел по пути Бориса Кауфмана

08 декабря 2022, 14:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 15:30
693
0
В СИЗО с альтернативой залога. Суд арестовал и совладельца Черноморца
Twitter. Александр Грановский

Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО с альтернативным залогом в 124 млн гривен бывшего народного депутата и одного из совладельцев футбольного клуба «Черноморец» Александра Боруховича, ранее носившего фамилию Грановский.

Прокурор САП попросил арестовать Боруховича без залога, а если залог и будет, то в размере 198 млн грн.

Как известно, днем ранее, 7 декабря, Высший антикоррупционный суд арестовал бизнесмена Бориса Кауфмана, владеющего «Черноморцем», и назначил альтернативу в размере 129 млн грн.

Кауфман и Борухович (Грановский) подозреваются в организации преступной группировки, которая занималась в Одессе коррупционными схемами незаконного изъятия имущества из коммунальной собственности города.

Ранее сообщалось, что вскоре одесский «Черноморец» может прекратить свое существование.

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Источник Украинская правда
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