В СИЗО с альтернативой залога. Суд арестовал и совладельца Черноморца

Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО с альтернативным залогом в 124 млн гривен бывшего народного депутата и одного из совладельцев футбольного клуба «Черноморец» Александра Боруховича, ранее носившего фамилию Грановский.

Прокурор САП попросил арестовать Боруховича без залога, а если залог и будет, то в размере 198 млн грн.

Как известно, днем ранее, 7 декабря, Высший антикоррупционный суд арестовал бизнесмена Бориса Кауфмана, владеющего «Черноморцем», и назначил альтернативу в размере 129 млн грн.

Кауфман и Борухович (Грановский) подозреваются в организации преступной группировки, которая занималась в Одессе коррупционными схемами незаконного изъятия имущества из коммунальной собственности города.

Ранее сообщалось, что вскоре одесский «Черноморец» может прекратить свое существование.