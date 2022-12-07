Залог – 129 млн грн. Владельца Черноморца взяли под стражу
Бориса Кауфмана подозревают в создании преступной организации
Высший антикоррупционный суд арестовал бизнесмена Бориса Кауфмана, владеющего «Черноморцем».
Альтернатива – 129 млн грн залога. Прокурор САП просил не определять залог, однако суд иного мнения. В случае внесения денег Кауфмана выпустят из СИЗО и возложат ряд обязанностей, в частности, электронный браслет.
Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Кауфмана. Его и другого владельца «Черноморца» Александра Грановского подозревают в создании преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В последнем четвертьфинальном матче встретятся Марокко и Португалия
Сборная Португалии уверенно вышла в четвертьфинал