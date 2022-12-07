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  4. Залог – 129 млн грн. Владельца Черноморца взяли под стражу
Украина. Премьер лига
07 декабря 2022, 16:34 |
453
1

Залог – 129 млн грн. Владельца Черноморца взяли под стражу

Бориса Кауфмана подозревают в создании преступной организации

07 декабря 2022, 16:34 |
453
1
Залог – 129 млн грн. Владельца Черноморца взяли под стражу
InVenture. Борис Кауфман

Высший антикоррупционный суд арестовал бизнесмена Бориса Кауфмана, владеющего «Черноморцем».

Альтернатива – 129 млн грн залога. Прокурор САП просил не определять залог, однако суд иного мнения. В случае внесения денег Кауфмана выпустят из СИЗО и возложат ряд обязанностей, в частности, электронный браслет.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Кауфмана. Его и другого владельца «Черноморца» Александра Грановского подозревают в создании преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы.

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Борис Кауфман Черноморец Одесса арест НАБУ
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Комментарии 1
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Владимир Копяк
Вот и узнаем, кто на самом деле владелец Черноморца, а то много слухов по городу ходит...А залог в 3,223 лимона зелени для него не деньги...
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