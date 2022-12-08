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Украина. Премьер лига
08 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 08 декабря 2022, 01:44
222
1

Источник: одесский Черноморец может прекратить существование

Андрей Сенькив сообщил, что у «Черноморца» теперь огромные проблемы

08 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 08 декабря 2022, 01:44
222
1
Источник: одесский Черноморец может прекратить существование
Стадион Черноморец

Футбольный журналист Андрей Сенькив сообщил, что одесский «Черноморец» будет иметь огромные проблемы после того, как совладелец клуба Борис Кауфман был взят под стражу:

«Кауфман и Грановский не будут финансировать клуб во втором круге УПЛ. «Черноморец» либо сменит владельцев, либо прекратит существование. Люди, которые сейчас являются владельцами клуба, им заниматься не будут».

Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал бизнесмена Бориса Кауфмана, владеющего «Черноморцем», с правом внесения залога в размере 129 млн грн.

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Александр Грановский Черноморец Одесса арест суд НАБУ Борис Кауфман Андрей Сенькив
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Источник KDK
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Комментарии 1
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Akkerman65
Тяжело думать, что команда, за которую я болею почти 60 лет, может перестать существовать.
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