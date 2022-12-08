Провальная тики-така. Испания на втором подряд ЧМ шокировала

Национальная команда Испании на чемпионате мира 2022, который проходит в Катаре, уже завершила свои выступления. Она в матче 1/8 финала проиграла в серии послематчевых пенальти сборной Марокко – 0:0, пенальти 0-3.

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Поражение испанской сборной от марокканцев случилось вопреки игровым показателям команды. В поединке с африканцами игроки сборной Испании владели мячом 77% игрового времени, но все же уступили.

К слову, на ЧМ-2018 команда Испании также проиграла в 1/8 финала команде рф – и также по пенальти – добившись на протяжении встречи показателя в 79% во владении мячом. Оба результата испанской команды стали самыми высокими в истории мундиалей, начиная с 1966 года, но, как видим, радости «фурии рохе» они не доставили.