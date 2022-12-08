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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 12:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 12:56
88
0

Провальная тики-така. Испания на втором подряд ЧМ шокировала

Команда Луиса Энрике стала автором неприятного достижения

08 декабря 2022, 12:55 | Обновлено 08 декабря 2022, 12:56
88
0
Провальная тики-така. Испания на втором подряд ЧМ шокировала
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная команда Испании на чемпионате мира 2022, который проходит в Катаре, уже завершила свои выступления. Она в матче 1/8 финала проиграла в серии послематчевых пенальти сборной Марокко – 0:0, пенальти 0-3.

Поражение испанской сборной от марокканцев случилось вопреки игровым показателям команды. В поединке с африканцами игроки сборной Испании владели мячом 77% игрового времени, но все же уступили.

К слову, на ЧМ-2018 команда Испании также проиграла в 1/8 финала команде рф – и также по пенальти – добившись на протяжении встречи показателя в 79% во владении мячом. Оба результата испанской команды стали самыми высокими в истории мундиалей, начиная с 1966 года, но, как видим, радости «фурии рохе» они не доставили.

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Источник Opta
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