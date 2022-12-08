Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надеюсь, Аргентина выиграет ЧМ ради Месси»

Звездный шведский футболист Златан Ибрагимович заявил, что хотел бы видеть сборную Аргентину победительницей ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси».

Отметим, что Златан Ибрагтмович и Лионель Месии вместе выступали в «Барселоне» с 2009 по 2011 год.

В 1/8 финала Мундиаля Аргентина обыграла Австралию со счетом 2:1. Аргентинцы сыграют с Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в пятницу, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.