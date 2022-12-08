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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надеюсь, Аргентина выиграет ЧМ ради Месси»
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 11:50 |
836
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надеюсь, Аргентина выиграет ЧМ ради Месси»

Звездный шведский футболист поделился ожиданиями от финальной части Мундиаля

08 декабря 2022, 11:50 |
836
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надеюсь, Аргентина выиграет ЧМ ради Месси»
Instagram. Лионель Месси и Златан Ибрагимович

Звездный шведский футболист Златан Ибрагимович заявил, что хотел бы видеть сборную Аргентину победительницей ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси».

Отметим, что Златан Ибрагтмович и Лионель Месии вместе выступали в «Барселоне» с 2009 по 2011 год.

В 1/8 финала Мундиаля Аргентина обыграла Австралию со счетом 2:1. Аргентинцы сыграют с Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в пятницу, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Златан Ибрагимович Лионель Месси Барселона сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Tyc Sports
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