Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Надеюсь, Аргентина выиграет ЧМ ради Месси»
Звездный шведский футболист поделился ожиданиями от финальной части Мундиаля
Звездный шведский футболист Златан Ибрагимович заявил, что хотел бы видеть сборную Аргентину победительницей ЧМ-2022 по футболу в Катаре:
«Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси».
Отметим, что Златан Ибрагтмович и Лионель Месии вместе выступали в «Барселоне» с 2009 по 2011 год.
В 1/8 финала Мундиаля Аргентина обыграла Австралию со счетом 2:1. Аргентинцы сыграют с Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в пятницу, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира уверен, что на этот раз разница в габаритах сыграет свою роль
Казу Миура перешёл в «Оливейренс»