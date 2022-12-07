Игроков из рф и рб могут допустить на Уимблдон в следующем году
Англичане устали сражаться со всем остальным теннисным миром
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета рассматривает возможность отмены запрета на участие теннисистов из рф и рб на Уимблдоне.
На данный момент решение о том, кто будет приглашен на Уимблдон следующим летом, еще не принято. Но источник уверен, что у клуба мало желания продолжать ожесточенную битву с остальным теннисным миром, который не поддержал это решение.
Ранее стало известно, что ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов в дополнение к штрафу в размере 750 тысяч долларов от WTA в июле. Также организации угрожают исключением из ATP.
Отметим, что в этом году Уимблдон был сыгран без рейтинговых очков, потому что недопуск теннисистов из рф и рб посчитали дискриминационным запретом.
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