Игроков из рф и рб могут допустить на Уимблдон в следующем году

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета рассматривает возможность отмены запрета на участие теннисистов из рф и рб на Уимблдоне.

На данный момент решение о том, кто будет приглашен на Уимблдон следующим летом, еще не принято. Но источник уверен, что у клуба мало желания продолжать ожесточенную битву с остальным теннисным миром, который не поддержал это решение.

Ранее стало известно, что ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов в дополнение к штрафу в размере 750 тысяч долларов от WTA в июле. Также организации угрожают исключением из ATP.

Отметим, что в этом году Уимблдон был сыгран без рейтинговых очков, потому что недопуск теннисистов из рф и рб посчитали дискриминационным запретом.