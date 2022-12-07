Позор теннису. Уимблдон оштрафован АТР за недопуск игроков из рф и беларуси

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) из-за решения отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне-2022 году.

Сообщается, что сумма штрафа оценивается в 1 миллион долларов.

Также организации угрожают исключением из ATP, если она снова захочет не допустить спортсменов на турнир серии Grand Slam в следующем году. В LTA заявили, что «очень разочарованы» таким решением ATP.

Отметим, что чемпионом Уимблдона в этом году в мужском разряде стал Новак Джокович, а чемпионкой в женском – уроженка москвы Елена Рыбакина, которая сейчас выступает за Казахстан.