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  4. Позор теннису. Уимблдон оштрафован АТР за недопуск игроков из рф и беларуси
ATP
07 декабря 2022, 15:35 |
579
3

Позор теннису. Уимблдон оштрафован АТР за недопуск игроков из рф и беларуси

Сумма штрафа оценивается в 1 миллион долларов

07 декабря 2022, 15:35 |
579
3
Позор теннису. Уимблдон оштрафован АТР за недопуск игроков из рф и беларуси
Twitter

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) из-за решения отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне-2022 году.

Сообщается, что сумма штрафа оценивается в 1 миллион долларов.

Также организации угрожают исключением из ATP, если она снова захочет не допустить спортсменов на турнир серии Grand Slam в следующем году. В LTA заявили, что «очень разочарованы» таким решением ATP.

Отметим, что чемпионом Уимблдона в этом году в мужском разряде стал Новак Джокович, а чемпионкой в женском – уроженка москвы Елена Рыбакина, которая сейчас выступает за Казахстан.

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Источник Daily Mail
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Комментарии 3
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PETP0
Всі ці спортивні міжнародні організації, на кшталт атр, фіфа і т.д. наскрізь корумповані і пропитані рашистскими кривавими грошима.
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+3
1301419826649275#facebook
АТП кремлівська підстилка
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+1
adidas77
Невже на цих мразот (ATP) не можливо знайти управу на 10-й місяць війни?
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+1
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