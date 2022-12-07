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  4. Прервал молчание. Тен Хаг высказался насчет ухода Роналду из Ман Юнайтед
Англия
07 декабря 2022, 16:20 |
1546
0

Прервал молчание. Тен Хаг высказался насчет ухода Роналду из Ман Юнайтед

Главный тренер «красных дьяволов» очень поверхностно прошел по этой теме

07 декабря 2022, 16:20 |
1546
0
Прервал молчание. Тен Хаг высказался насчет ухода Роналду из Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прервал свое молчание насчет расторжение контракта со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду:

«Он ушел, и теперь это в прошлом. Мы устремлены вперед, и мы смотрим в будущее. У меня и у нас есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении, но мы также знаем, что у нас по-прежнему много работы здесь.

Во-первых, команда должна достичь положения, в котором у нее будут шансы что-нибудь выиграть. На этом мы сосредоточены в первую очередь. В декабре или январе никакая команда не выигрывает трофей. Мы хотим быть в правильном положении к апрелю, и мы должны работать над этим.

Ты должен быть готов к этому, но я думаю, наши игроки привыкшие. Наши игроки являются победителями, и сейчас они сражаются на чемпионате мира. А когда они вернутся – надеюсь, победителями, – они будут работать вместе с нами. Игроки осознают, что после чемпионата мира они должны сразу вернуться в клуб и быть готовыми к немедленному возобновлению лиги».

Отметим, что перед уходом из «МЮ» Роналду дал интервью Пирсу Моргану, где заявил, что не уважает Эрика тен Хага. Как мы видим, специалист никак не отреагировал на эту фразу португальца.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду расторжение контракта
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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