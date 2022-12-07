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  4. Оливье ЖИРУ: «У меня несколько лет на высоком уровне»
Франция
07 декабря 2022, 11:11 |
392
0

Оливье ЖИРУ: «У меня несколько лет на высоком уровне»

Французский форвард – о планах

07 декабря 2022, 11:11 |
392
0
Оливье ЖИРУ: «У меня несколько лет на высоком уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Нападающий итальянского клуба «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру поделился мыслями о будущем.

«Я пришел в «Милан» в очень подходящее время. Клуб дает мне шансы проявить себя, мне нужен был новый вызов. Впереди у меня несколько лет на высоком уровне. Я все еще могу проявлять себя на поле.

Сейчас я отлично чувствую себя в «Милане». Мы уже выиграли скудетто, но не собираемся на этом останавливаться», — заявил Жиру

36-летний Оливье Жиру в матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборной Франции с командой Польши (3:1), который состоялся 4 декабря, стал автором одного гола. Тем самым, он довел счет своим голам за сборную до 52. По этому показателю он превзошел рекорд Тьерри Анри (51).

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Оливье Жиру сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник L'Equipe
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