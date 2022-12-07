Оливье ЖИРУ: «У меня несколько лет на высоком уровне»
Французский форвард – о планах
Нападающий итальянского клуба «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру поделился мыслями о будущем.
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«Я пришел в «Милан» в очень подходящее время. Клуб дает мне шансы проявить себя, мне нужен был новый вызов. Впереди у меня несколько лет на высоком уровне. Я все еще могу проявлять себя на поле.
Сейчас я отлично чувствую себя в «Милане». Мы уже выиграли скудетто, но не собираемся на этом останавливаться», — заявил Жиру
36-летний Оливье Жиру в матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборной Франции с командой Польши (3:1), который состоялся 4 декабря, стал автором одного гола. Тем самым, он довел счет своим голам за сборную до 52. По этому показателю он превзошел рекорд Тьерри Анри (51).
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