Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции

Форвард Оливье Жиру побил рекорд сборной Франции из забитых мячей. Футболист открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей на 44-й минуте.

Теперь у Жиру 52 гола за национальную команду. Он превзошел достижения Тьерри Анри.