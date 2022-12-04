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  4. Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 04 декабря 2022, 18:16
423
0

Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции

Его не остановить

04 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 04 декабря 2022, 18:16
423
0
Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции

Форвард Оливье Жиру побил рекорд сборной Франции из забитых мячей. Футболист открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей на 44-й минуте.

Теперь у Жиру 52 гола за национальную команду. Он превзошел достижения Тьерри Анри.

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Оливье Жиру
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Источник Sport.ua
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