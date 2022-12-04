Чемпионат мира04 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 04 декабря 2022, 18:16
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Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции
Его не остановить
04 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 04 декабря 2022, 18:16
423
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Форвард Оливье Жиру побил рекорд сборной Франции из забитых мячей. Футболист открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей на 44-й минуте.
Теперь у Жиру 52 гола за национальную команду. Он превзошел достижения Тьерри Анри.
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