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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 21:33 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:08
1393
0

Тренер сборной Марокко записал свое имя в историю африканского футбола

Валид Реграги – первый африканский тренер, вышедший в 1/4 финала чемпионата мира

06 декабря 2022, 21:33 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:08
1393
0
Тренер сборной Марокко записал свое имя в историю африканского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Испании. Игра завершилась сенсационным проходом Марокко в четвертьфинал турнира после серии пенальти, где марокканцы победили испанцев 3:0.

Валид Реграги – первый африканский тренер, вышедший в 1/4 финала чемпионата мира. Отметим, что Марокко также впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионатов мира.

В 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу марокканцы сыграют с победителем матч Португалия – Швейцария.

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Источник Sport.ua
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