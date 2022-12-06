Тренер сборной Марокко записал свое имя в историю африканского футбола

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Испании. Игра завершилась сенсационным проходом Марокко в четвертьфинал турнира после серии пенальти, где марокканцы победили испанцев 3:0.

Валид Реграги – первый африканский тренер, вышедший в 1/4 финала чемпионата мира. Отметим, что Марокко также впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионатов мира.

В 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу марокканцы сыграют с победителем матч Португалия – Швейцария.