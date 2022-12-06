Штампует антирекорды. Испания проваливается на ЧМ после триумфа в 2010 году

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Испании. Игра завершилась сенсационным проходом Марокко в четвертьфинал турнира после серии пенальти, где марокканцы победили испанцев 3:0.

Интересно то, что сборная Испании в третий раз подряд не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Испанцы в последний раз преодолевали эту стадию в 2010 году – тогда они стали победителями турнира. На ЧМ-2014 «Фурия Роха» не сумела выйти из группы, а на ЧМ-2018 уступила россии по пенальти в 1/8 финала.

Отметим, что сборная Испании в пятый раз дошла до серии пенальти на чемпионатах мира, и четыре из пяти испанцы проиграли, что является антирекордом.