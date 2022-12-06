Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штампует антирекорды. Испания проваливается на ЧМ после триумфа в 2010 году
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 20:50 |
940
0

Штампует антирекорды. Испания проваливается на ЧМ после триумфа в 2010 году

Испания не прошла дальше 1/8 финала третий раз подряд

06 декабря 2022, 20:50 |
940
0
Штампует антирекорды. Испания проваливается на ЧМ после триумфа в 2010 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Испании. Игра завершилась сенсационным проходом Марокко в четвертьфинал турнира после серии пенальти, где марокканцы победили испанцев 3:0.

Интересно то, что сборная Испании в третий раз подряд не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Испанцы в последний раз преодолевали эту стадию в 2010 году – тогда они стали победителями турнира. На ЧМ-2014 «Фурия Роха» не сумела выйти из группы, а на ЧМ-2018 уступила россии по пенальти в 1/8 финала.

Отметим, что сборная Испании в пятый раз дошла до серии пенальти на чемпионатах мира, и четыре из пяти испанцы проиграли, что является антирекордом.

По теме:
Тренер сборной Марокко записал свое имя в истории африканского футбола
Тактика работает. Рамос, вышедший вместо Роналду, забил Швейцарии
Все дело в тактике. Сантуш рассказал, почему оставил Роналду в запасе
сборная Испании по футболу сборная Марокко по футболу Марокко - Испания ЧМ-2022 по футболу антирекорд
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
Футбол | 05 декабря 2022, 21:54 1
«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1

Игрок твердо настроен покинуть команду

«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Футбол | 05 декабря 2022, 22:12 9
«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо
«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо

И рассчитывает на Ваната

Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022
Футбол | 05.12.2022, 23:01
Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022
Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
Биатлон | 06.12.2022, 13:46
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
Повторил рекорд Шовковского. Вратарь сборной Марокко – герой матча
Футбол | 06.12.2022, 20:25
Повторил рекорд Шовковского. Вратарь сборной Марокко – герой матча
Повторил рекорд Шовковского. Вратарь сборной Марокко – герой матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс
04.12.2022, 16:06 1
Бокс
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
04.12.2022, 19:51 18
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
06.12.2022, 08:00 2
Футбол
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
05.12.2022, 09:45 1
Бокс
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
05.12.2022, 17:59 1
Футбол
Беринчик побил Менди. Бой был не только за титул, но и за будущее
Беринчик побил Менди. Бой был не только за титул, но и за будущее
04.12.2022, 16:25 3
Бокс
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
05.12.2022, 23:34
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
06.12.2022, 11:11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности