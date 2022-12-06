Зачем тянуть до пенальти. Испания установила антирекорд
Что такое не везет и как с этим бороться
Во вторник, 6 декабря, завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Марокко и Испании. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В экстра-таймах также команды не смогли забить, а в серии пенальти футболисты сборной Марокко успешно реализовали три 11-метровых, а Испания – 0.
Сборная Испании в пятый раз дошла до серии пенальти на чемпионате мира. Четыре из пяти испанцы проиграли и это антирекорд.
Англия и Италия проиграли по три раза.
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