Зачем тянуть до пенальти. Испания установила антирекорд

Во вторник, 6 декабря, завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Марокко и Испании. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В экстра-таймах также команды не смогли забить, а в серии пенальти футболисты сборной Марокко успешно реализовали три 11-метровых, а Испания – 0.

Сборная Испании в пятый раз дошла до серии пенальти на чемпионате мира. Четыре из пяти испанцы проиграли и это антирекорд.

Англия и Италия проиграли по три раза.