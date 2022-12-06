Дежавю. Роналду не в старте сборной впервые с 2008 года

Во вторник, 6 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2022, в котором сыграют Португалия и Швейцария. Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

Сенсация в этом матче грянула еще до стартового свистка. Тренер Фернанду Сантуш оставил Роналду на скамейке запасных.

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на крупном турнире впервые с 2008 года. Последний матч, который Роналду начал на скамейке запасных, также был против Швейцарии — на групповом этапе чемпионата Европы. До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на ЧМ и Евро.

Примечательно, что матч Швейцария - Португалия в 2008 закончился победой щвейцарцев, а два гола забил Хакан Якин, родной брат тренера сборной Швейцарии Мурата Якина.