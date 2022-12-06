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  4. «Я стал объектом нападок». Это'О прокомментировал скандальный инцидент
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 18:40 |
1043
0

«Я стал объектом нападок». Это'О прокомментировал скандальный инцидент

Легендарный футболист принес извинения

06 декабря 2022, 18:40 |
1043
0
«Я стал объектом нападок». Это'О прокомментировал скандальный инцидент
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О выступил с заявлением относительно инцидента, в результате которого он ударил болельщика:

«5 декабря после завершения матча Бразилия – Корея у меня случился конфликт с мужчиной, который, вероятно, был болельщиком сборной Алжира. Я хочу принести извинения за то, что не совладал с эмоциями и отреагировал так, как не должен был. Прошу прощения за произошедший инцидент.

Но я настаиваю на том, что нельзя мириться с провокациями и оскорблениями. После матча между Камеруном и Алжиром, который прошел 29 марта, я стал объектом постоянных нападок и беспочвенных обвинений. С аналогичным отношением столкнулись некоторые камерунские болельщики.

Хочу напомнить, что сборная Алжира потерпела крайне обидное, но совершенно справедливое поражение. И все протесты Федерации футбола Алжира были отклонены. Так что я призываю официальных лиц из Алжира взять на себе ответственность и прекратить развитие этого конфликта».

В финальном матче африканского отбора на ЧМ-2022 сборная Камеруна в дополнительное время обыграла Алжир благодаря голу на выезде (2:2 по сумме двух матчей).

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Источник Sport.ua
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