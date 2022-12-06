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  4. ВИДЕО. Это′О ногой ударил мужчину, снимавшего его возле стадиона
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 11:11 |
1427
4

ВИДЕО. Это′О ногой ударил мужчину, снимавшего его возле стадиона

Посол ФИФА попал в скандал

06 декабря 2022, 11:11 |
1427
4
ВИДЕО. Это′О ногой ударил мужчину, снимавшего его возле стадиона
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-звезда Барселоны и Интера Самюэль Это′О попал в скандал. Президент федерации футбола Камеруна вступил в конфликт с молодым человеком после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей (4:1).

Когда 41-летний камерунец покидал стадион несколько болельщиков подошли к нему для того, чтобы сделать фото. Среди них появился мужчина с камерой и стал снимать Это′О.

Самюэлю это очень не понравилось и он начал преследовать мужчину. Как его не успокаивали, но он не хотел останавливаться. И в итоге ударил ногой.

Пока никаких заявлений от ФИФА и организаторов не последовало.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Анатолій Чорнобук
Яка ФІФА то такий і посол..
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+3
Vladimir Semushin
Это о что за дикое обезьяно кидается на людей?
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+2
ManUtd
Будь-яка посада чиновника пробуджує у людях найгірші якості. Є варіант, що влогер його словами образив, але, навіть це, не виправдовує таку агресивну поведінку. У Ето'о - анжі головного мозку. 
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+1
Злий Глобинець
Щось не схоже на Самюеля. Як гравець завжди був спокійним і врівноваженим.
Може, розстроївся через виліт збірної Камеруну?
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-1
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