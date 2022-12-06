ВИДЕО. Это′О ногой ударил мужчину, снимавшего его возле стадиона

Экс-звезда Барселоны и Интера Самюэль Это′О попал в скандал. Президент федерации футбола Камеруна вступил в конфликт с молодым человеком после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей (4:1).

Когда 41-летний камерунец покидал стадион несколько болельщиков подошли к нему для того, чтобы сделать фото. Среди них появился мужчина с камерой и стал снимать Это′О.

Самюэлю это очень не понравилось и он начал преследовать мужчину. Как его не успокаивали, но он не хотел останавливаться. И в итоге ударил ногой.

Пока никаких заявлений от ФИФА и организаторов не последовало.