ВИДЕО. Это′О ногой ударил мужчину, снимавшего его возле стадиона
Посол ФИФА попал в скандал
Экс-звезда Барселоны и Интера Самюэль Это′О попал в скандал. Президент федерации футбола Камеруна вступил в конфликт с молодым человеком после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей (4:1).
Когда 41-летний камерунец покидал стадион несколько болельщиков подошли к нему для того, чтобы сделать фото. Среди них появился мужчина с камерой и стал снимать Это′О.
Самюэлю это очень не понравилось и он начал преследовать мужчину. Как его не успокаивали, но он не хотел останавливаться. И в итоге ударил ногой.
Пока никаких заявлений от ФИФА и организаторов не последовало.
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