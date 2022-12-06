Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Чувствую давление, что представляю свою страну»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш объяснился относительно давления, которое испытывает сейчас, выступая на ЧМ-2022 в Катаре в рядах национальной команды. Есть предположение, что, будучи одним из лидеров своей сборной, на Бруну оказывается дополнительное давление.

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«Я не чувствую этого. Моя цель – помочь команде и представить свою страну наилучшим образом. Чувствую давление только из-за того, что представляю свою страну, свой народ, семью, друзей. За мной наблюдают все те, кто на протяжении многих лет видел, как я расту, а также те, кто за годы моей пока еще недолгой карьеры видел, как я играю.

Очевидно, что самая большая ценность, которая у нас есть – это представлять нашу страну, это самое большое давление. Но это очень положительное чувство, потому что это огромная привилегия», – заявил Фернандеш.

Сборная Португалии в матче 1/8 финала мундиаля сыграет сегодня, 6 декабря, со сборной Швейцарии, начало игры – в 21:00 по киевскому времени.