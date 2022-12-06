Лучше Роналду и Месси. Мбаппе отметил голевой юбилей в 250 голов в карьере

Французский нападающий Килиан Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1) стал автором дубля. Отличившись дважды, он довел счет своим голам в карьере до 250.

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Юбилейной отметки форвард достиг по стечению обстоятельств также в юбилейной игре в карьере – в 360-й. Таким образом, Мбаппе понадобилось на 150 матчей меньше для достижения отметки в 250 голов, чем португальцу Криштиану Роналду (510), и на 19 игр меньше, чем аргентинцу Лионелю Месси (379).

Как известно, Килиан Мбаппе в настоящий момент лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира в Катаре, имея на своем счету пять голов в четырех поединках.