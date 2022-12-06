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  4. Лучше Роналду и Месси. Мбаппе отметил голевой юбилей в 250 голов в карьере
Франция
06 декабря 2022, 13:40 | Обновлено 06 декабря 2022, 14:02
873
2

Лучше Роналду и Месси. Мбаппе отметил голевой юбилей в 250 голов в карьере

Француз является на порядок скорострельнее Роналду

06 декабря 2022, 13:40 | Обновлено 06 декабря 2022, 14:02
873
2
Лучше Роналду и Месси. Мбаппе отметил голевой юбилей в 250 голов в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1) стал автором дубля. Отличившись дважды, он довел счет своим голам в карьере до 250.

Юбилейной отметки форвард достиг по стечению обстоятельств также в юбилейной игре в карьере – в 360-й. Таким образом, Мбаппе понадобилось на 150 матчей меньше для достижения отметки в 250 голов, чем португальцу Криштиану Роналду (510), и на 19 игр меньше, чем аргентинцу Лионелю Месси (379).

Как известно, Килиан Мбаппе в настоящий момент лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира в Катаре, имея на своем счету пять голов в четырех поединках.

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Источник Opta
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Комментарии 2
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Old Т
У каждого свой путь.  Пусть поиграет до 37 лет и увидим будет ли у него 700+ голов как у Роналду.
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+3
GloryUkraine
По-перше не можна всіх рівняти однією лінійкою.  
Мессі та Роналду креативні, технічні гравці, які на одному квадратному метрі можуть обіграти пів-команди, а Мбаппе на таке не здатний. Його фішка це швидкість. 
Пеле був феноменальним в свій час, Марадона в свій, Мессі та Роналду до останніх днів, а зараз настав час Мбаппе, Холланда.
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0
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