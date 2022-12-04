Килиан МБАППЕ: «Я в Катаре не для того, чтобы выиграть Золотой мяч»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе после дубля в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с командой Польши (3:1) рассказал о своей главной задаче на мундиаль.

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«Я приехал сюда, чтобы выиграть этот чемпионат мира. Я здесь не для того, чтобы выиграть Золотой мяч или Золотую бутсу. Если получится завоевать эти награды, конечно, я буду счастлив, но я здесь не для этого. Я здесь, чтобы побеждать и помогать сборной Франции», – заявил Мбаппе.

Как ранее сообщалось, двумя голами в игре с поляками Килиан Мбаппе смог превзойти результат легендарного Пеле.